Pfarrer zeigt Schätze von St. Antonius

Den sehr stimmungsvollen Auftakt bildete der Frauenchor des Chores Fidelitas, indem sich die Sängerinnen in der Kirche verteilten und unter der Leitung von Malte Fischer den gregorianischen Choral "Maris Stella" intonierten. Pfarrer Michael Teipel begrüßte die etwa 100 Besucher und gab sehr interessante Erläuterungen zu mehreren jahrhundertealten Gegenständen im Altarraum.

Zum Beispiel zu einem Vortragekreuz aus dem 12. Jahrhundert, das dort in einem Schaukasten in Form eines gotischen Fensters ausgestellt ist. Oder zu einem ebenfalls sehr alten Taufbecken aus Sandstein, über dem über die Jahrhunderte hinweg Kinder getauft worden sind, so Teipel. "Die quadratische Grundform des Beckens deutet auf dessen feste Verwurzelung in der Erde hin, während der sich erhebende kelchartige Aufbau auf die Ewigkeit hinweist", erklärte der Pfarrer die Symbolik des Beckens.

Dann gingen die Anwesenden nach draußen, um den Kirchturm in Augenschein zu nehmen, der erstmals im 10. Jahrhundert in den Urkunden des Klosters Hirsau erwähnt wird. Dessen Bau sei wegen des felsigen Untergrundes sehr schwierig gewesen, erklärte Teipel, bevor es weiter ging in den Andachtsraum der Kirche. Hier sind Gegenstände aufgestellt, die aus dem Kapuziner-Kloster (dessen Standort war dort, wo heute das Hotel Badischer Hof steht) und dem Jesuitenkolleg (das im heutigen Rathausgebäude untergebracht war) in Baden-Baden stammen.

Dazu gehören ein Bild des heiligen Antonius, das einmal den Hochaltar schmückte, eine mehrere Jahrhunderte alte Bibel und wahrscheinlich ebenso alte Monstranzen. Einige Gegenstände wie beispielsweise ein Kelch aus Silber werden noch heute bei Gottesdiensten verwendet.

Die evangelische Pfarrerin Marlene Bender erklärte anschließend die Bedeutung der verschiedenen Darstellungen der Rose in St. Antonius. "Sie ist ein Symbol der Liebe", so Bender. Sie betonte, dass die Rose nicht ohne ihre Dornen zu haben sei. Daran gelte es bei der Betrachtung des Rosen- und Dornenbandes an den Wänden zu denken, das ausgehend von der Marienstatue im Altarraum durch die ganze Kirche auf die gegenüberliegende Seite führt und dort im rubinroten Ewigen Licht über dem Tabernakel endet.

In Vertretung ihres erkrankten Mannes Tutilo Karcher erläuterte dann Candace Carter dessen Bilder, die den Altar von St. Antonius schmücken. So weist der Heilige in einer Darstellung, in der er sich offenbar im Kreis von Philosophen befindet, auf das Kreuz, was soviel bedeuten solle, dass eitles Philosophieren durch den Glauben an Jesus Christus ersetzt werden müsse.

Und schließlich ergriff nochmals Pfarrer Teipel das Wort, um den wiederum aus Sandstein gehauenen Altar vorzustellen. Dieser sei archaisch, und man könne sich durchaus vorstellen, dass darauf auch heutzutage noch ein Ochse geopfert werden könnte. Das Opfer, um das es jedoch heutzutage gehe, sei die Hingabe an die Liebe zu den Menschen, die alles Trennende überwinde.

Jens Leiber, Sprecher des Gemeindeteams, dankte Alexandra Schenck, die die Veranstaltung organisiert und akribisch vorbereitet hatte. Zum Abschluss waren die Besucher noch zum Gedankenaustausch ins Ebersteinburger Gemeindezentrum eingeladen.