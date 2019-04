Folgenutzung hat für GSE keine Priorität

(nie) - Im Hirtenhäuschen in der Lichtentaler Allee wird, wie berichtet, kein Infozentrum zum Thema Welterbe eingerichtet. Gibt es dann andere Pläne für das schmucke Gebäude, das der Stadt gehört und von der Stadtbaugesellschaft GSE verwaltet wird? Diese Frage hat kürzlich auch die Mitglieder im Gemeinderat umgetrieben. FBB-Stadtrat Heinrich Liesen beispielsweise meinte, dass es nicht sein könne, dass das Häuschen als Ferienwohnung genutzt werde. Markus Börsig, GSE-Geschäftsführer, sagte auf Nachfrage, dieser Aussage müsse er widersprechen. Nicola Himer, Mieterin des Hirtenhäuschens, habe ihm versichert, sie habe zu bestimmten Zeiten ihren Laden - im Erdgeschoss ist eine Schuhmacherwerkstatt untergebracht - geöffnet. Das frühere Schuhmuseum führe sie dagegen nicht mehr.

Beate Böhlen (Grüne) erinnerte daran, dass in der Vergangenheit zugesagt wurde, dass es für das Häuschen, das bereits 1793 gebaut wurde und auch einmal Kaiser Wilhelm gehört hatte, eine städtische Nutzung geben werde. Börsig sagte gegenüber dem BT, dass das bestehende Mietverhältnis bereits über 20 Jahre bestehe, und man dem Mieter nicht kündigen wolle, wenn nicht klar sei, wie das Gebäude in Zukunft genutzt werden soll. Allerdings sei der Vertrag jährlich kündbar.

Im Obergeschoss des Hauses befinden sich laut Börsig auf maximal 30 Quadratmetern zwei Räume. "Das Objekt wird häufig größenmäßig überschätzt", sagt der Geschäftsführer. Zudem stehe es unter Denkmalschutz, und eine Sanierung sei, je nachdem was vorgesehen sei, sehr umfangreich. "Der Druck ist nicht da, das Haus steht nicht leer", erläutert Börsig, warum sich die GSE momentan nicht prioritätsmäßig mit der Folgenutzung auseinandersetzt. Ideen würden aber selbstverständlich auf ihre Machbarkeit hin geprüft. Oberbürgermeisterin Margret Mergen nannte das Hirtenhäuschen in der Gemeinderatssitzung ein "Juwel" - man sei an einer guten Nutzung interessiert. Und auch Börsig sei sich ob des "Politikums" in der Lichtentaler Allee der Bedeutung bewusst.