"Analoge Nische" ist zurückgekehrt

Es handle sich hier um eine ganz besondere Institution im Herzen der Kurstadt, die es inzwischen seit genau hundert Jahre gebe, meinte Bürgermeister Alexander Uhlig zum Neustart des Zeitungskiosks, in dessen langer Geschichte nun ein weiteres Kapitel beginnt.

Im Rahmen der Leopoldsplatz-Sanierung musste der alte Kiosk 2016 abgerissen werden, der dann ein Ausweichquartier in einem Container auf der Fieserbrücke erhielt. Die Stadt machte aber von Anfang an deutlich, dass nach den Bauarbeiten eine Rückkehr erfolgen sollte - und zwar in ein Bauwerk, das ebenso wie die Vorgänger-Kioske in dieser zentralen Lage auch architektonisch ein Zeichen setzt.

Die Gestaltungsplanung übernahm Herbert Basler, der einen Entwurf vorlegte, der mit seiner "klassisch-modernen Formensprache" unter anderem durch die runde Form und das vorgezogene Flachdach Erinnerungen an den Kiosk wachruft, der in den 50er Jahren am Leo stand.

Die Realisierung dieser Planung lief nicht ganz unproblematisch ab, denn die erste Ausschreibung musste aufgehoben werden, da zu viel Geld verlangt wurde. Als dann doch die Arbeiten begannen, konnten die 15 Gewerke wegen des Platzmangels nicht parallel tätig werden, was den gesamten Ablauf erschwerte.

Doch nun ist es geschafft: Der neue Kiosk verfügt unter anderem über eine faltbare Glaswand mit größtmöglicher Öffnung zum Leo, über die vorgeschriebene Toilette und eine markante Beleuchtungsanlage, die ihn, so Alexander Uhlig, "in den Abendstunden prägnant in Erscheinung treten lässt". Dies hat sich die Stadt rund 220 000 Euro kosten lassen, was der Bürgermeister mit der Bemerkung rechtfertigte, es handle sich eben um einen "besonderen Platz in einer besonderen Stadt".

Alexander Wieland, Geschäftsführer der städtischen Baugesellschaft GSE drückte seine Hoffnung aus, dass das ausladende Vordach des Kiosks gut genug geschützt sei vor den ständig vorbeifahrenden Bussen. Stadträtin Beate Böhlen, deren Familie den Leo-Kiosk lange betrieben hat, blickte kurz zurück auf die Geschichte dieser Einrichtung. 1919 habe ihr Urgroßvater August Zeller den Kiosk eröffnet, ihr Großvater Erwin Zeller und sein Bruder Willi übernahmen später das Geschäft. Aber auch die Namen von Doris Schulmeister und von Beate Böhlen selbst ("Ab dem zwölften Lebensjahr habe ich da gearbeitet") sind eng mit dem Kiosk-Betrieb verbunden, den 2011 Susanne Ziller und Otto Müller übernommen haben.

Ziller betonte gestern: "Wir gehören zum Leo, und es fiel uns nicht leicht, auf die Fieserbrücke outgesourct zu werden". Daher sei es eine große Freude, jetzt zurückkehren zu können. Der Kiosk sein eine "analoge Nische", die in einer digitalen Welt ganz guttue.

