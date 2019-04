Tausende Stunden im Einsatz

Forbach / Gernsbach

Motorrad-Messe in St. Johannes Forbach/Gernsbach (stj) - Einen seltenen Anblick dürfte es am 7. April zur Gottesdienstzeit auf dem Kirchplatz vor St. Johannes geben: Den Bereich vor dem "Murgtal-Dom" zieren dann zig Motorräder - am 7. April findet dort die erste Motorrad-Messe im Murgtal statt (Foto: av). » Weitersagen (stj) - Einen seltenen Anblick dürfte es am 7. April zur Gottesdienstzeit auf dem Kirchplatz vor St. Johannes geben: Den Bereich vor dem "Murgtal-Dom" zieren dann zig Motorräder - am 7. April findet dort die erste Motorrad-Messe im Murgtal statt (Foto: av). » - Mehr

Bühl

Ski-Club besteht seit 100 Jahren Bühl (hap) - Als sich 23 Skibegeisterte am 10. Februar 1919 in Bühl entschlossen, im Gasthaus "Ochsen" einen Club zu gründen, waren sie Pioniere. Jetzt feierte der Ski-Club sein 100-jähriges Bestehen mit einem Festakt. In diesem Rahmen wurden auch Mitglieder geehrt (Foto: hap). » Weitersagen (hap) - Als sich 23 Skibegeisterte am 10. Februar 1919 in Bühl entschlossen, im Gasthaus "Ochsen" einen Club zu gründen, waren sie Pioniere. Jetzt feierte der Ski-Club sein 100-jähriges Bestehen mit einem Festakt. In diesem Rahmen wurden auch Mitglieder geehrt (Foto: hap). » - Mehr

Gaggenau / Leutenheim

Von der Mode zur Unimog-Plane Gaggenau/Leutenheim (wess) - Reduzierung auf Kernbereiche ist bei Daimler keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Arbeitsplatzabbau hier kann Chancen woanders bedeuten. Jean Marie Jung ist ein Beispiel dafür. Er machte aus der Not den Sprung in die Selbstständigkeit (Foto: wess). » Weitersagen (wess) - Reduzierung auf Kernbereiche ist bei Daimler keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Arbeitsplatzabbau hier kann Chancen woanders bedeuten. Jean Marie Jung ist ein Beispiel dafür. Er machte aus der Not den Sprung in die Selbstständigkeit (Foto: wess). » - Mehr