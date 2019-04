Rekord-Run auf den direkten Weg zum Abi

Wie beliebt sind die verschiedenen weiterführenden Schulformen in der Kurstadt?





Das Gymnasium ist schon seit vielen Jahren der klare Favorit. So hoch wie im laufenden Schuljahr war die Quote aber noch nie: 68,4 Prozent der 399 Grundschüler sind im Herbst auf ein Gymnasium gewechselt - 8,5 Prozentpunkte mehr als im Jahr zuvor. Im Landesschnitt wählten nur etwa 43 Prozent der Grundschüler ein Gymnasium. Die Realschule ist in der Kurstadt mit 23,3 Prozent dagegen deutlich weniger beliebt als im Landesschnitt (34,9) und verzeichnet entgegen der Entwicklung im Land einen Rückgang. Nur 5,8 Prozent der Grundschüler wechseln nach der vierten Klasse übrigens auf eine Werkrealschule. So niedrig lag die Quote in Baden-Baden noch nie. Damit liegt die Kurstadt aber in etwa im Landesschnitt.

Wie viele Gymnasiasten schaffen es dann nicht und wechseln die Schule wieder?





Auch darüber gibt es eine Statistik. Zum Ende des Schuljahres 2017/18 gab es 25 sogenannte Rückläufer von einem Gymnasium auf eine Realschule sowie elf Schüler, die die Realschule verließen und auf eine Werkrealschule wechselten.





Welche Unterstützung für Lernschwache gibt es?





Die Baden-Badener Lernunterstützung (BaBaLu) greift mit städtisch bezahlten Fördermaßnahmen an elf Schulen. Neu hinzugekommen ist die Grundschule in Ebersteinburg. Über das vom Land aufgelegte Sprachförderprogramm werden zudem 93 Schüler in 16 Gruppen im Umgang mit der deutschen Sprache geschult. Die Nachfrage steigt: Im letzten Schuljahr waren es 13 Gruppen gewesen.





Wie hoch ist der Migrationsanteil an den städtischen Schulen?





Mehr als ein Viertel der Schüler (28,9 Prozent) haben einen Migrationshintergrund. Bei Grundschulen liegt der Wert bei über 33, bei Werkrealschulen bei über 60 Prozent. Insgesamt 156 Flüchtlingskinder besuchen die Schulen.











Wie sieht die Kernzeit- und Ganztagsbetreuung aus?





An den städtischen Schulen gibt es insgesamt 121 Betreuungsgruppen. Das sind zehn mehr als im Schuljahr davor. 288 Schüler sind zur Frühschicht vor dem Unterricht und 563 Schüler zur Spätschicht nach dem Unterricht bei der Kernzeitbetreuung angemeldet. Auch hier registriert die Stadt steigende Zahlen. Insgesamt gibt es unter anderem 41 Kernzeitgruppen, 18 Gruppen der Nachmittagsbetreuung und 32 Betreuungsgruppen am Mittagstisch.











Wie wird das Mittagstischangebot angenommen?





Auch hier steigt die Nachfrage kräftig. 768 Schüler essen in der Schule zu Mittag - 181 mehr als 2017/18. Neue Mittagstischangebote gibt es an den Schulen in Balg und Sandweier. In Varnhalt wurde im Januar die Mensa eingeweiht (wir berichteten). Dort essen jetzt regelmäßig 28 Kinder. Auch die Innenstadtmensa, in der Schüler aus der Realschule, der Vincentischule und vom Markgraf-Ludwig-Gymnasium essen, ist gut ausgelastet. Täglich sind dort rund 160 Schüler zu Gast. Die Innenstadtmensa und die Mensa des Richard-Wagner-Gymnasiums sollen im kommenden Schuljahr wegen der hohen Nachfrage auch freitags geöffnet werden.





