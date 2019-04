"Iffzer Weg": Grundstückszuteilung von Bauverpflichtung abhängig

Von Henning Zorn



Baden-Baden - Schon lange wartet man in Sandweier darauf, dass es mit dem Baugebiet "Am Iffzer Weg" vorangeht. Nun will die Stadt hier einen weiteren Schritt tun und mit der Erschließung des Gebiets die Firma ESB Kommunal-Projekt AG in Bruchsal beauftragen. Damit befasste sich am Montagabend der Sandweierer Ortschaftsrat, verschob aber die Beschlussfassung.



Thomas Dopfer, Vorstand der Kommunal-Projekt AG, wies die Kommunalpolitiker darauf hin, dass seine Firma bei einer Beauftragung zur Erschließung, die auch mit einem städtebaulichen Vertrag besiegelt werden soll, Kostenerstattungsvereinbarungen mit den einzelnen Grundstückseigentümern schließen wird. Er ging auch kurz darauf ein, warum es bisher schon recht "lange gedauert" habe mit der Entwicklung eines der größten Neubaugebiete Baden-Badens, das Platz für mehr als 100 Baugrundstücke bieten soll. So wurde schon 2011 vom Gemeinderat über die Aufstellung eines Bebauungsplans "Am Iffzer Weg" entschieden, 2015 erfolgten dann die nötigen Satzungsbeschlüsse. Bekannt wurde erst später, dass die Deutsche Bahn und die Transnet Baden-Württemberg eine Verlegung der dortigen Strom-Freileitungen planen. Dies ermöglichte eine Ausweitung des Baugebiets, erforderte aber eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans. Auch die artenschutzrechtlichen Untersuchungen - zahlreiche Eidechsen haben sich hier niedergelassen - brauchten einige Zeit. Darüber hinaus, so meinte Dopfer lächelnd, würden in Baden-Baden bei solchen Verfahren oft viele Stellen "mitreden". Ob es Probleme für die Weiterentwicklung des Baugebiets durch bauunwillige Grundstückseigentümer geben könne, wollten Ratsmitglieder wissen. Dopfer wies zu diesem Thema darauf hin, dass in dem 45 000 Quadratmeter großen Baugebiet rund 27 500 Quadratmeter in städtischem Besitz seien. Der Rest verteile sich auf etwa 60 bis 65 Einzelpersonen. Es sei natürlich nicht vorgesehen, mitten im Bauland grüne Wiesen liegen zu lassen. Wenn jemand nicht bauen und nicht verkaufen wolle, dann könne man ihm einen Geländetausch anbieten. Außerdem verwies er auf den Vertrag, der nach der Umlegung mit allen künftigen Baulandeigentümern abgeschlossen werden soll und eine Bauverpflichtung enthält. Die Eigentümer verpflichten sich, innerhalb von fünf Jahren auf dem Grundstück ein Wohnhaus bezugsfertig erstellt zu haben. In Ausnahmefällen kann diese Frist um drei Jahre verlängert werden. Verstößt der Eigentümer gegen die Bauverpflichtung, kann die Stadt von einem Ankaufsrecht zum Verkehrswert Gebrauch machen. Die Erschließung soll laut Vertragsentwurf im ersten Bauabschnitt (Gelände, das nicht von der Verlegung der Stromtrassen abhängig ist) bis spätestens 2022 abgeschlossen sein. Aufgrund der PFC-Belastung in einem Teilbereich des Baugebiets erwartet die Stadtverwaltung Erschließungskosten von 150 Euro je Quadratmeter. Der Ortschaftsrat Sandweier verschob eine Beschlussfassung über das Thema auf die nächste Sitzung. Matthias Hauns (Freie Wähler) hatte zuvor kritisiert, dass ihm die Sitzungsunterlagen mit dem Vertragsentwurf nicht rechtzeitig genug zugegangen seien.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Sandweier: Debatte über Poller Baden-Baden (pi) - Die Ortsmitte in Sandweier könne durch Poller verkehrssicherer gemacht werden, sagte Ortsvorsteher Wolfram Birk in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Poller sollen nun zunächst einmal an einer Engstelle in der Iffezheimer Straße installiert werden (Foto: Pittner). » Weitersagen (pi) - Die Ortsmitte in Sandweier könne durch Poller verkehrssicherer gemacht werden, sagte Ortsvorsteher Wolfram Birk in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Poller sollen nun zunächst einmal an einer Engstelle in der Iffezheimer Straße installiert werden (Foto: Pittner). » - Mehr Baden-Baden

Abbau der Rücklagen naht Baden-Baden (hez) - Die Kurstadt wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich ihre finanzielle Rücklage abbauen müssen. Nur so könne ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden, sagte Kämmerer Thomas Eibl im gemeinderätlichen Hauptausschuss (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (hez) - Die Kurstadt wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich ihre finanzielle Rücklage abbauen müssen. Nur so könne ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden, sagte Kämmerer Thomas Eibl im gemeinderätlichen Hauptausschuss (Symbolfoto: dpa). » - Mehr