Neue Wohnanlage und neue Tagespflege









Ebenfalls am 1. April ging die über 50-jährige Seniorenarbeit im "Lebens- und Pflegezentrum", ehemals "Haus Rehoboth", zu Ende, das über 43 Pflegeplätze verfügt hatte, heißt es in der Mitteilung des CHD weiter. Der CHD musste das Seniorenheim aufgrund der ab Sommer 2019 geltenden Vorgaben der Landesheimbauverordnung schließen. "Unser altes Haus konnte diese Anforderungen selbst durch Umbauten nicht mehr erreichen", bedauerte der Geschäftsführer und bis dahin auch amtierende Heimleiter Michael Baumgartner. Nun fehlten in Steinbach zurzeit dringend benötigte 43 Heimplätze.

Die letzten 20 Bewohner des "Lebens- und Pflegezentrums" zogen mit Sack und Pack am 1. April in die "Wohnanlage Rebland", die betreutes Wohnen anbietet, ein. Bereits Tage zuvor waren Schränke und Teile der Kleidung mit engagierter Hilfe der Angehörigen, von ehrenamtlichen Helfern und den CHD-Mitarbeitern in die Wohnanlage gebracht worden.

"Für unsere Bewohner waren die letzten Wochen vor dem Umzug anstrengend und aufregend. Den altbekannten Ort verlassen und noch einmal in eine neue Umgebung zu ziehen, damit hatte niemand zuvor gerechnet", beschrieb der Heimleiter die Stimmung. Viele Ängste und Sorgen hätten in geduldigen Gesprächen ausgeräumt werden müssen. So seien die neuen Räumlichkeiten mit den Bewohnern bereits Wochen und Tage zuvor besichtigt worden, um im Vorfeld den Appetit auf die gemütlichen, hellen und freundlichen Ein-Zimmer-Appartements zu wecken.

Nun angekommen zeigt sich, dass viele Bewohner glücklich sind über die größeren Zimmer, die von den Angehörigen teilweise liebevoll eingerichtet wurden. Zwar sei alles noch irgendwie fremd und neu, aber der CHD ist sich laut Mitteilung sicher, dass mit diesem Umzug neue Kräfte bei den Senioren freigesetzt werden können, die sich im stationären Betrieb durch die Vollversorgung eher nicht frei entfaltet hätten. "Sich mal wieder selber einen Tee oder Kaffee zu kochen oder etwas nach Belieben aus dem eigenen Kühlschrank zu holen, dies und andere kleine Dinge des alltäglichen Lebens waren schon beinahe vergessen und kommen nun wieder ins Leben hinein", heißt es in der Mitteilung weiter.

Am 25. Mai, wenn alles in ruhigeren Bahnen verläuft, will der Christliche Hilfsdienst die Bevölkerung des Reblands zu einem Tag der offenen Türe in die Wohnanlage und Tagespflege Rebland einladen. "Wer sich vorher bereits informieren will, kann dies jederzeit tun", wird Geschäftsführer Michael Baumgartner zitiert.