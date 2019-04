Umbauarbeiten in vollem Gange

Hügelsheim

Hügelsheim (sch ) - Der Hügelsheimer Rat genehmigte Auftragsvergaben zur Sanierung des Funktionsgebäudes am Erländersee. Bürgermeister Reiner Dehmelt sagte, dass man aktuell das Gebäude hochwassergerecht umbaue und Vorgaben der Baugenehmigung umsetze (Foto: sch).

Rastatt

Rastatt (red) - In der ersten April-Woche startet die Neugestaltung am Werderplatz in Rastatt. Die Bauminsel wird umgestaltet und eine neue Linde gepflanzt; die alte war abgestorben. Zudem sollen die Grünflächen vergrößert werden, aber keine Parkplätze wegfallen (Foto: Stadt Rastatt).

Gaggenau

Gaggenau (uj) - Der katholische Kindergarten Sankt Antonius in der Ottenauer Brahmsstraße wird um drei Gruppen erweitert. Die Kosten für Umbau und Neueinteilung von Räumen belaufen sich auf etwa 2,88 Millionen Euro, von denen die Stadt 84 Prozent übernimmt (Foto: uj).

Hügelsheim

Hügelsheim (sawe) - Im Kinderhaus "Spielkiste" hat der Umbau begonnen. Die Arbeiten sind in drei Bauabschnitte eingeteilt und sollen, wenn alles planmäßig läuft, Ende Juni abgeschlossen sein. Im einstigen Kaminzimmer werden Akustikdecken eingebaut (Foto: Schmidhuber).