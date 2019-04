Airbnb: Dehoga fordert Verbot

Gaggenau

Neue Gesellschaft für Tourismus Gaggenau (uj) - "Ein Stück weit eine Erfolgsgeschichte" ist laut Kämmerer Andreas Merkel der Nationalpark. Um die Zusammenarbeit zu intensivieren, planen die touristischen Akteure in naher Zukunft die Gründung der "Nationalparkregion Schwarzwald GmbH" (Foto: Im Tal der Murg).

Rastatt / Gernsbach

Dehoga wird aus Rastatt geleitet Rastatt/Gernsbach (vgk) - Nach 19 Jahren ist eine Ära zu Ende gegangen: Der Dehoga-Kreisverband Gernsbach und seine 78 Mitgliedsbetriebe werden zukünftig vom Kreisverband Rastatt mitbetreut. Grund dafür ist, dass sich fast der gesamte Vorstand zurückgezogen hat (Symbolfoto: dpa).

Murgtal

100 Betten und Personal fehlen Murgtal (ham) - Die Dehoga Murgtal hat sich dem Verband in Rastatt angeschlossen. Nur Ludwig Großmann (Foto: Metz) bleibt als Vorsitzender im Amt. Im Interview mit dem BT beklagt er, dass auch in den Betrieben Personal fehlt - und 100 Hotelbetten, um noch mehr Gäste anzulocken.

Rastatt

Längere Außenbewirtung Rastatt (red) - Auch in der Sommerzeit 2019 wird es für Rastatter Gastronomen möglich sein, donnerstags bis samstags jeweils bis 23 Uhr eine Außenbewirtung anzubieten. Die Stadtverwaltung will dadurch die Attraktivität der Stadt steigern und die Aufenthaltsqualität verbessern (Foto: pr).