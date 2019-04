Friedensgemeinde investiert 1,5 Millionen

Bereits seit 30 Jahren sind Umbauten und Modernisierungen im Gespräch bei der evangelischen Kirchengemeinde Baden-Baden, nun soll es endlich so weit sein. Nachdem das alte Gemeindehaus vor knapp drei Jahren seinen bisherigen Standort an der Königsberger Straße 15 verließ, um der Vergrößerung des dortigen Kindergartens Pezzettino Platz zu machen, ist die Vofreude auf die bevorstehende Veränderung groß. 15 Monate soll der Bau dauern, dann heißt es Abschied nehmen vom derzeitigen provisorischen Standort in der Kirche Haueneberstein. "In circa drei Wochen werden die Bauarbeiten starten", so Frank Löwe, stellvertretender Geschäftsführer des evangelischen Verwaltungszweckverbands.

"Wir wollen's luftig-leicht", ging Löwe weiter auf die Konzeption der Räumlichkeiten ein. Große Fenster und viel Grünfläche, mehrere Versammlungsräume - unter mehreren Bewerbern ging das Architekturbüro K9 aus Freiburg als Sieger hervor. Dabei waren besonders der Denkmal- und Umweltschutz wichtige Kernpunkte. So darf zum Beispiel nicht direkt an die denkmalgeschützte Kirche angebaut werden. Eine offene Versammlungsstätte zwischen den Bauten soll die Lösung sein. Für eine direkte Verbindung wird mit einem kleinen Durchbruch am hinteren Teil der Gebäude gesorgt.

Doch der Neubau ist nicht das einzige Projekt bei der Friedensgemeinde - im Anschluss steht bereits das nächste Vorhaben an: die Sanierung der Kirche. "Der Boden, die Holzbänke, das wird alles erneuert. Unsere Orgel wird in diesem Zug auch noch gereinigt", informierte Gemeindevorsitzende Sabine Schneider.

Schneider freute sich gestern besonders über die großzügige Spende von Anneliese Grenke. Diese unterstützt mit 5 000 Euro den Neubau des Gemeindehauses. Grund zur Freude wird es sicher auch im kommenden Jahr geben, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Dann soll eine große Einweihung in Form eines Gemeindefestes stattfinden. Das Datum hierfür steht aber noch nicht fest.