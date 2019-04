Pauluskirche:

Mit 2 500 Bar schießt Wasser aus einem Schlauch in einem schmalen Strahl auf den Beton. Die obere Schicht des harten Materials schmilzt darunter weg wie Eis in der Sonne. So wird die Armierung freigelegt, damit Schäden behoben werden können. Der Motor des Kompressors, der für den Wasserdruck sorgt, brummt laut. Bis Ende April soll diese Arbeit abgeschlossen sein, sagt Frank Löwe, kommissarischer Geschäftsführer der evangelischen Kirchengemeinde, mit Blick auf die Nachbarn, die unter dem Lärm leiden.

Nach der Ausbesserung wird neuer Beton aufgebracht. Bei der Herstellung des Materials habe man besonders darauf achten müssen, dass es sich gut mit dem alten Beton verbindet, sagt Architekt Steffen Meermann. Dann folgt ein Schutzanstrich, der den Beton gegen die Witterung schützt und dem Kirchengebäude eine matte Oberfläche verpasst. Gleichzeitig werden, solange das Gerüst steht, schadhafte Ziegelsteine und Fugen in der Fassade ausgebessert und undichte Buntglasfenster repariert. Außerdem rücken Arbeiter einer Spezialfirma dem Flachdach zu Leibe. Es ist mit Kieselsteinen belegt - ein zu hohes Gewicht. Risse und Sprünge in der Betonkonstruktion sind die Folge. Auch sie wird grundlegend saniert, und das Dach bekommt einen neuen Aufbau. Gearbeitet wird zudem am gut 30 Meter hohen Kirchturm: Schadhafter Beton wird entfernt, neues Material angebracht.

Bis Juli soll die Betonsanierung dauern, sagt Meermann - dann geht es an das Innere des Kirchengebäudes und den Außenbereich. Am Eingang wird ein Aufzug für den barrierefreien Zugang in die Kirche installiert. Die Grünanlagen werden neu gestaltet - innen werden Heizung, Orgel und Beleuchtung erneuert. Etwa 1,8 Millionen Euro lässt sich die Kirche die Auffrischungskur fürs 1958 gebaute, im Volksmund "Seelensilo" genannte und wegen seiner außergewöhnlichen Architektur denkmalgeschützte Bauwerk in Oosscheuern kosten. 40 Prozent schießt die Landeskirche zu, 20 Prozent fließen als Darlehen von der Landeskirche. "40 Prozent müssen wir aus Eigenmitteln tragen", sagt Löwe. Man rechne aber mit einem nennenswerten Betrag als Zuschuss der Denkmalschutzbehörde.

Während der Bauzeit finden die Sonntagsgottesdienste übrigens in der verhüllten Kirche statt - "sonntags wird ja nicht gearbeitet", sagt Meermann. Auch die Gemeindearbeit in den Räumen im Untergeschoss läuft normal weiter - aber ohne jegliches Tageslicht, da die Fenster des Albert-Schweitzer-Saales zum Schutz vor den Bauarbeiten mit Holzplatten verrammelt sind. Nur die Glocken ruhen derzeit bis zum Abschluss der Betonarbeiten. Und das ist auch nicht weiter schlimm, denn ihr Klang würde ohnehin im lauten Brummen des Kompressors untergehen, der just in diesem Moment wieder anspringt.

