Welturaufführung im kurstädtischen Theater

Von Conny Hecker-Stock



Baden-Baden - Herzklopfen habe er, bekennt der scheidende Festspielhaus-Intendant Andreas Mölich-Zebhauser, wenn er an die Welturaufführung der Kammeroper über Clara Schumann denkt. Anlässlich des 200. Geburtstages der Pianistin in diesem Jahr wird bei den Osterfestspielen des Festspielhauses die von Victoria Bond komponierte Oper "Clara" am 14. April im Theater uraufgeführt.



Nachdem in den vergangenen sieben Jahren bei dieser Kooperation zwischen Festspielhaus und Theater mitunter ein wenig zwanghaft nach einem Bezug zu Baden-Baden gesucht wurde, liegt er hier auf der Hand: Während ihres mehrmonatigen Studienaufenthaltes im hiesigen Brahmshaus 2013 komponierte Bond das jetzt von ihr für ein Kammerorchester umgeschriebene Werk. Bonds bisherige Opern und Kammermusiken, die als kraftvoll, abwechslungsreich und stilistisch wie technisch anspruchsvoll beschrieben werden, wurden unter anderem an der New York City Opera aufgeführt. Als Dirigentin führten sie Gastspiele nach Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien, zudem gibt sie regelmäßig Unterricht an der Met und bei den New Yorker Philharmonikern. Sie zeigte sich höchst erfreut über die intensive Entwicklung des Stückes, die sie seit Montag vor Ort begleitet. Die ausgezeichneten Sänger würden ihren ganz persönlichen Charakter und damit auch eigene Ideen einbringen. Intendantin Nicola May war "sofort auf den Zug aufgesprungen", Musiktheater an ihr Haus zu holen, das auch nach den Osterfestspielen als ganze Aufführungsserie für die Besucher weiterläuft. Sie empfindet zudem die Konstellation als sehr spannend, dass hier eine Komponistin über eine Komponistenkollegin schreibt und ihr Werk von einem reinen Frauenteam umgesetzt wird. Regisseurin Carmen Kruse rankt die Inszenierung um drei zentrale Fragen: Wofür lebe ich? Woran orientiere ich mich im Jetzt? Was bleibt? An die Romantik angelehnt spielt die Kammeroper in einer Naturlandschaft aus Felsen, Wald und Dünen mit zusätzlich einer Spiegelwand als "Ewigkeitsraum". Inhaltlich geht es um Akzeptanz, Liebe, Neid, Druck, Freiheit, "also ganz kleine Themen", die sich als spannender Bogen über das Leben von Clara Schumann legen. Deren innere Gefühlswelt und ihr "wahnsinniges Bewusstsein für sich selbst" spiegelten sich auch in den ihr immer wieder gestellten, schicksalhaften Entweder-oder-Fragen, die sie jedoch meist mit einem "Und" entschieden habe. Laut Dramaturgin Rebekka Meyer konnte nicht das 80 Jahre währende, ganze Leben Clara Schumanns eingebracht werden, weshalb sich die Inszenierung in erster Linie um die drei wichtigsten Männer in ihrem Leben rankt: ihren Vater, der jedoch bewusst vielschichtiger denn nur als strenger musikalischer Erzieher angelegt sei, Ehemann Robert und den langjährigen Freund beider, Johannes Brahms. Es werde nicht romantisiert, auf der Grundlage des Librettos jedoch eine umfassende Persönlichkeit auf der Bühne erschaffen. Produktionsleiter Patrick Esser sprach von langen, intensiven Castings mit dem Ergebnis "ganz toller Sänger". Im Rahmen der Osterfestspiele spielen die Stipendiaten der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker im Theater eine eigens gefertigte Fassung für Orchester am Sonntag, 14. April, um 14 Uhr, Mittwoch, 17. April, um 18 Uhr und Ostersonntag, 22. April, um 14 Uhr. Weitere Vorstellungen im Theater, dann in Triobesetzung, stehen bis 15. Juni auf dem Spielplan.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben