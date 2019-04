Parken und Umleitungsstrecke im Fokus

Maßnahmen: Wie berichtet, sollen in drei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten jeweils die Fahrbahndecke, der Gehweg, die Straßenbeleuchtung und das Geländer des Steinbachs erneuert werden. Zudem wird die Bachmauer saniert, werden IT-Rohre und Stromkabel verlegt sowie Leitungen für Regen-, Schmutz- und Mischwasser ausgewechselt. Beispielsweise entsteht im ersten Bauabschnitt (BA), der von der Häfnergasse bis zum Haus Nummer 67 reicht, von Haus Nummer 33 bis 37 ein ganz neuer Gehweg - dort ist zurzeit keiner.

Vollsperrung: Daran führt kein Weg vorbei, wie Planer Klemens Mercsanits im voll besetzen Marienhaus detailliert erläuterte. Das habe vor allem mit der Fahrbahnbreite zu tun: Laut Richtlinien müsse für eine halbseitige Sperrung die Fahrbahn eine Mindestbreite von 8,50 Metern haben, damit auch Fußgänger passieren können und die Arbeiter ausreichend gesichert sind. In keinem der drei geplanten Bauabschnitte werde dies erreicht, es lägen nur Breiten von gerade einmal 5,46 bis 7,65 Metern vor.

Dauer und Sperrungen: Die Baustelle für den rund 198 Meter langen ersten BA wird am Dienstag, 23. April, eingerichtet. Tags drauf rollen dann die ersten Bagger. Und zwar für rund zehn Monate - und nicht wie ursprünglich geplant ein ganzes Jahr lang. Laut Mercsanits ist das möglich geworden, weil die Baufirma die Arbeiten an der Bachmauer mit einer separaten Kolonne parallel zu den Tief- und Straßenbauarbeiten ausführt. "Bis Weihnachten wollen wir so weit sein, dass wieder durch die Yburgstraße gefahren werden kann", sagte Mercsanits. Danach folgt von Januar bis Ende Februar 2020 eine Vollsperrung des Kreuzungsbereichs Häfnergasse/Yburgstraße. Die Gasse bleibt zuvor einspurig in Richtung Yburgstraße befahrbar.

Umleitungen: Zur Zeit der Vollsperrung werden Buchgasse und Umweger Straße Richtung Varnhalt bis zur Kreuzung Klosterbergstraße zur offiziellen Umleitungsstrecke. Den Planern ist aber klar, dass Ortskundige nicht unbedingt den Schildern folgen werden und die Umweger Straße zwischen Buchgasse und Edeka-Markt nutzen werden. Das rief bei den dortigen Anwohnern große Bedenken hervor: Schon jetzt gehe es dort parktechnisch chaotisch zu, und die Straße sei für noch mehr Schwerverkehr nicht gemacht. Die Stadt versprach, darüber nachzudenken, die Strecke komplett für den Schwerlastverkehr zu sperren, ebenso über den Vorschlag von Tempo 30 in der Buchgasse.

Parken: Große Sorgen machten sich die Bürger über Parkplätze: Es gebe zu wenig, und die Anwohner des ersten BA müssten weite Strecken zurücklegen, da sie nicht an ihre Anwesen fahren können. Rolf Basse vom städtischen Tiefbauamt erläuterte, dass die Anlieger im Bereich vor und hinter der Vollsperrung an der Straße parken könnten. Es werde über Anwohnerparken nachgedacht. Die Verantwortlichen der Straßenverkehrbehörde versprachen, während der Bauarbeiten verstärkt den gesamten betroffenen Bereich zu kontrollieren.

Auch Haltestellen





werden verlegt



Winterseite: Parallel zum Baustellenbereich wird die Winterseite in beiden Richtungen befahrbar sein, zwischen Karcher-Kreuzung und Häfnergasse allerdings nur in Richtung Neuweier. Wie genau dort Parkplätze ausgewiesen werden, wird nochmals diskutiert, da die Gasse sehr eng ist.

Gewerbe: Es hat ein Gespräch mit den Gewerbebetrieben gegeben. An vier Stellen sollen große Hinweisschilder den Weg zu den Firmen weisen. Dort, wo es an engen Kurven zu Lkw-Begenungsverkehr kommen kann, könnten Spiegel angebracht werden.

Busumleitungen: Betroffen sind die Linien 216 und 261. Die Haltestelle Yburgstraße/Sportschule wird verlegt in die Häfnergasse; die Haltestelle Buchgasse (zurzeit in der Yburgstraße gelegen) kommt einmal in die Buchgasse selbst sowie in die Mauerbergstraße; die Haltestelle Umweger Straße bliebt bestehen, bekommt aber dort einen Zusatzhalt, wo die Buchgasse in die Umweger Straße übergeht.

Linie 216, Abfahrt zur vollen Stunde ab Stadtmitte Richtung Neuweier: Reguläre Linienführung über Varnhalt/Kirche bis zur Umweger Straße, weiter zur Ersatzhaltestelle Buchgasse und weiter bis zur Endstation Neuweier/Kirche. Dann macht dieser Bus einen Linienwechsel zur Linie 261 Richtung Sinzheim. Fahrgäste können im Fahrzeug bleiben, um die Linie 214 nach Bühl oder ein Ziel in Steinbach zu erreichen.

Linie 261 von Sinzheim/Goethestraße bis Neuweier/Kirche: Die Fahrgäste mit Ziel Varnhalt oder Baden-Baden müssen ab der Haltestelle Postplatz in der Grabenstraße zusteigen, da die Linie 261 in Neuweier/Kirche einen Linienwechsel vollzieht und zur Linie 216 wird. Fahrgäste können in Neuweier/Kirche im Fahrzeug bleiben, um ihr Ziel in Varnhalt oder in Baden-Baden zu erreichen.

Linie 216, Abfahrt zur halben Stunde ab Stadtmitte Richtung Neuweier: Reguläre Linienführung bis zur Haltestelle Varnhalt/Kirche, dann weiter über Klosterbergstraße, Gallenbacher Straße zur Haltestelle Steinbach/Ziegelei und zu Steinbach/Schule. Ab dort weiter über die Bus-Umleitungsstrecke Häfnergasse/ Yburgstraße/Grabenstraße zur Endstation Neuweier/Kirche. Die Rückfahrt von dort nach Baden-Baden erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Die Linie 214 bedient zusätzlich in beide Richtungen die Haltestellen Gallenbach und Steinbach/Schule.

Durch diese Linienführung ist es laut Patric Laine von den städtischen Verkehrsbetrieben für die Fahrgäste möglich, weiter ohne Umstieg im Rebland alle Haltestellen zu erreichen.

Baustelleninfos: Bürger können an jedem Dienstag um 8.30 Uhr beim "Jour fixe" an der Baustelle mit ihren Anliegen an die Verantwortlichen herantreten oder über die Ortsverwaltung an Informationen kommen. Ortsvorsteher Ulrich Hildner versprach, dass alle Beteiligten versuchen, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.