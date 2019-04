Keine Küche und Wäscherei mehr

Wie bereits berichtet, ist beabsichtigt, dass die evangelische Kirchengemeinde ihre Pflegeheime an das Paul-Gerhardt-Werk als Betreiber übergibt. Bis Mitte des Jahres wollen die Planer den Entwurf nochmals überarbeiten und die Anregungen aus der Infoveranstaltung und des Gestaltungsbeirats mit einarbeiten, so der Vorsitzende des evangelischen Kirchenrates Baden-Baden, Ekke-Heiko Steinberg.

Die neue Planung weicht im Erscheinungsbild deutlich von dem ursprünglichen Entwurf ab. Anstatt eines monolithisch wirkenden Baukörpers soll sich der Gebäudekomplex in der Form eines Z homogener in die Umwelt einpassen, führte Architekt Bodo Rügner aus. Nach den Protesten von Anwohnern, die vermehrt Anlieferverkehr befürchteten, wird es nun in der Einrichtung keine Großküche und keine Wäscherei mehr geben. Dagegen sollen die pflegebedürftigen Personen das Essen aus einer Großküche in Offenburg angeliefert bekommen, hieß es.

Da das Gelände von Osten in Richtung Westen ein Gefälle zwischen drei und vier Metern aufweist, soll dieser Höhenunterschied baulich genutzt werden. So wird der Bauflügel in nordwestlicher Richtung eine Höhe von rund 12,5 Metern und der südöstliche Bauflügel eine Höhe von zirka neun Metern haben. Jopen sagte zu, diese beiden äußeren Flügel, baulich so zu drehen, damit sich Anwohner nicht gestört fühlten. Zuvor fragte eine Zuhörerin, warum man das Pflegeheim nicht auf der "grünen Wiese" bauen könnte, worauf Jopen entgegnete: "Wollen Sie im Alter in einem Gebäude auf der grünen Wiese gepflegt werden?"

Im Erdgeschoss werden sich alle Funktions- und Technikräume, Verwaltung und eine Cafeteria mit einem Blick auf die Grünanlage im Eingangsbereich befinden. Im Außenbereich soll Gästen und Bewohnern die Gelegenheit zum Austausch ermöglicht werden. Im ersten Stockwerk ist in östlicher Richtung ein Seniorengarten mit Rundwegen vorgesehen, sodass sich demente Personen mit Bewegungsdrang in einem geschützten Bereich befinden, führte der Architekt aus. Auf jeder der drei Wohnetagen werden zwei Mal 15 Personen in Wohngruppen leben. Jedes Einzelzimmer hat eine Größe von rund 58 Quadratmetern.

In der Diskussion kritisierten einige Anwohner, dass die kalkulierte Anzahl von 15 Parkplätzen in Richtung Südwesten nicht ausreiche und die Anbindung an den ÖPNV schlecht sei. Jopen wies daraufhin, dass mehr Stellplätze geplant seien, als von der Landesbauordnung vorgeschrieben.