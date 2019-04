"Das spottet jeder Beschreibung"

"Was wir häufig vorfinden, spottet jeder Beschreibung!" Mit klaren Worten umriss Bürgermeister Alexander Uhlig das Problem der zunehmenden massiven Verunreinigungen in der Stadt, die die Verwaltung auch auf eine wachsende Disziplinlosigkeit in der Bevölkerung zurückführt. Man könne die Vermüllung nur noch durch eine Intensivierung der Reinigungsleistung in den Griff bekommen, meinte der Leiter des Eigenbetriebs Umwelttechnik, Bernhard Schäfer.

Zur Realisierung des Konzepts (wir berichteten) will man tief in die Stadtkasse greifen. Um wilde Müllablagerungen schneller beseitigen, verdreckte Altglascontainer-Standorte umgehend reinigen und den Inhalt der gelben Tonnen vermehrt kontrollieren zu können, sollen bei der Müllabfuhr sowie beim Baubetriebshof jeweils zwei zusätzliche Stellen geschaffen werden. Dadurch würden Personalkosten von insgesamt 170 000 Euro im Jahr entstehen. Für die Beauftragung von Fremdfirmen, um zusätzliche Sonntagsreinigungen im Innenstadtbereich durchzuführen, müssten weitere rund 14 000 Euro jährlich aufgebracht werden.

Weitere geplante Maßnahmen betreffen zum Beispiel die Schaffung einer Online-Plattform, über die Missstände von den Bürgern gemeldet werden können. Installieren will man außerdem neue Unterflur-Glasbehälter an den Standorten Robert-Schuman-Platz und Gausplatz sowie drei Abfallpressbehälter mit deutlich erhöhten Aufnahmevolumen. Für diese Investitionen rechnet die Verwaltung mit Kosten vom mindestens 150 000 Euro.

Die Ausgaben wurden im Betriebsausschuss nicht gerade mit großer Freude zur Kenntnis genommen. Rolf Pilarski (FDP) ärgerte sich, dass hier letztlich die Bürger insgesamt für das Verhalten einzelner bezahlen müssten. Er forderte, die "Wege der Erziehung" nicht zu vernachlässigen und Müllsünder mit empfindlichen Strafen zu belegen. Als Vorbild in Sachen Sauberkeit bezeichnete er die Stadt Singapur.

Alexander Uhlig richtete den Blick auch nach Asien: In Japan gebe es kaum Abfalleimer an den Straßen, doch trotzdem sei alles sauber. Der hiesige Umgang mit dem Müll müsse als ein gesellschaftliches Problem betrachtet werden.

Paul Haußmann (SPD) sah keine Alternative zu verstärkter Überwachung und Reinigung. Das könne dann eben über Gebühren finanziert werden, denn "wir haben lange genug zugeguckt". Bernhard Schäfer bestätigte: "Wir haben wirklich alles versucht. Doch das mit der Erziehung funktioniert oft nicht." Hansjürgen Schnurr (CDU) fragte nach den Möglichkeiten des Einsatzes von Überwachungskameras an vermüllten Container-Standorten. Videoüberwachungen seien rechtlich nicht möglich, so Schäfer. Dies werde nur da zugelassen, wo schwere Straftaten zu erwarten seien.

Mit dem neuen Sauberkeitskonzept der Stadt werden sich am 2. Mai der Bauausschuss und am 6. Mai der Gemeinderat befassen.