Besucheransturm in der Kaiserallee

Von Conny Hecker-Stock



Baden-Baden - Zwei Jahre mussten die Anbieter, Schnäppchenjäger und Flaneure aus der ganzen Region darauf warten. Doch am Samstag erlebte der Flohmarkt bei seiner Rückkehr in die von allen Beteiligten so heiß geliebte Kaiserallee einen wahren Besucheransturm, der den Mut zu dieser Entscheidung rechtfertigte.



Oberbürgermeisterin Margret Mergen hatte sich nach BT-Informationen im Vorfeld persönlich dafür stark gemacht, den allseits so beliebten Flohmarkt an diesen Standort zurückzuholen. Trotz aller Verkehrsprobleme durch die Großbaustelle am Europäischen Hof, der auf konstruktive Weise aus dem Weg gegangen wurde: Da ab der Wilhelmsbrücke nichts mehr ging, wurde das Areal für die "Flöhe" am Hindenburgplatz in Richtung Bushaltestelle, Dengler-Klinik und Allee-Einfahrt erweitert, was etliche zusätzliche Standplätze brachte. Viele Besucher äußerten sich sehr positiv über diese unkonventionelle und von kreativen Geistern zeugende Offenheit. Es dauerte zwar bis etwa neun Uhr morgens, bis alle Fahrzeuge wieder entfernt und das teils etwas chaotische Ausladen erledigt war, doch bereits ganz früh am Morgen tummelten sich die ersten Schnäppchenjäger, um mit Adleraugen nach Beute zu spähen. Die Auswahl war bunt und vielfältig, für jeden Geschmack fand sich etwas aus den frisch geräumten Kellern, jeder war hungrig darauf zu stöbern, zu feilschen und zu kommunizieren. Ein buntes Sprachengemisch zeugte in der Kaiserallee von der Internationalität der Besucher, die viele Handys zückten, um die zauberhafte Atmosphäre für die Heimat einzufangen. Eduard Grafe, der erstmals seinen Flohmarktstand hier aufbaute, gefielen die zentrumsnahe Lage und das besondere Ambiente der Kaiserallee, er will wiederkommen. Ingeborg Jäckle ist seit längerem vom Flohmarktvirus befallen und hat gleich für das ganze Jahr im Voraus ihre Standgebühr entrichtet. Der hiesige Flohmarkt ist für sie etwas ganz Besonderes mit seinem schon historischen Charme, wie sie berichtete. Zudem sei er immer sehr stark frequentiert von einem multikulturellen Publikum, das gerne auch mal etwas mehr Geld ausgebe. Elke Heisenberger kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Wenn ich nicht verkaufe, dann gehe ich hier spazieren", bekannte sie ihre zeitlose Liebe zur Allee. Sie habe es gar nicht fassen können, dass der Flohmarkt trotz der Verkehrslage genehmigt werde. "Hut ab vor den Verantwortlichen", sagte sie und konnte es kaum glauben, wie viel sie in kurzer Zeit schon verkauft hatte. Pamela und Wolfgang Brünjes wollten ihren Stand nirgendwo sonst als in der Kaiserallee aufbauen, auch wenn es wie überall viele "Sehmänner und Sehfrauen" gäbe, bei denen das Geld nicht so locker sitze. Besucherin Gisela Maier war überglücklich, dass sie "ihren" Flohmarkt wieder am alten Standort hat, der ihr einfach ausnehmend gut gefällt. Renate Lechner und ihre Freundin Silvia Gantner mögen es, hier auch bei alten Schätzen fündig zu werden wie Geschirr, Gläsern oder Schalen. Mit ihrem eigenen Kruscht und Krempel würden sie sich da gar nicht hertrauen, meinten sie schmunzelnd. Wolfgang Küchle konnte die Stimmung "zwischen Sonnenschein, altem Zeug und Frühlingserwachen" so richtig genießen. Ihm gefiel das Lächeln in den Gesichtern und die rege Kommunikation auf dem Flohmarkt ebenso wie die Assoziationen mit der eigenen Geschichte angesichts mancher Angebote, die Erinnerungen an Familientraditionen weckten.

