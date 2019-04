Engagierte Jugendliche können Leben retten

Die Realschüler bekamen einen Rucksack gefüllt mit Verbandsmaterialien wie Mullbinden und Pflaster, die Sanitäter des MLG zwei Westen in Leuchtfarben. Außerdem bekamen alle etwa 60 Teilnehmer eine Jutetasche als Anerkennung für ihr Engagement. "Hier gibt es heute nur Gewinner!", betonte Ihli. An dem Wettbewerb, der im MLG und auf dessen Schulgelände ausgetragen wurde, hatten Gruppen aus sechs Schulen teilgenommen - außer den obengenannten noch das Pädagogium, das Gymnasium Hohenbaden, die Klosterschule vom Heiligen Grab und das Richard-Wagner-Gymnasium. Alle Schulsanitäter mussten an acht Stationen zeigen, was sie bereits gelernt haben.

An Station Eins zum Beispiel trafen sie auf eine Schülerin, die sich an der Tür des Haupteingangs vermeintlich eine Hand schwer eingeklemmt hatte. Damit alles echt aussah, hatten Mitglieder der DLRG-Jugendabteilung in Gernsbach den Unfallopfern täuschend echt aussehende Verletzungen geschminkt. Ehrenamtliche des DRK-Kreisverbandes beurteilten dann die Vorgehensweise der Sanitäter, Punkte gab es beispielsweise für die sachgerechte Versorgung der Wunden. Aber auch die Teamarbeit der Helfer untereinander wurde bewertet und ob sie einfühlsam mit den "Verletzten" umgingen.

An der zweiten Station mussten sie ein aufgrund von Unterzuckerung bewusstloses Mädchen in eine stabile Seitenlage bringen und Hilfe holen. Zu "versorgen" waren außerdem ein vermeintlich offener Schienbeinbruch, Verbrennungen und Säureverletzungen im Chemieunterricht. Zudem musste ein Verletzter auf einer Trage transportiert werden.

Anhand von Bildern mussten die Teilnehmer zuordnen, wo in der Stadt Defibrillatoren aufgehängt sind. Und natürlich wurde auch geübt, wie man einen Menschen reanimiert. Tatsächlich sind zwei Fälle bekannt, in denen die Schulsanitäter durch ihre speziellen Kenntnisse Leben retten konnten. In einem Fall konnten Schulsanitäter vor einigen Jahren einen Lehrer wiederbeleben, wie Lars Ramthun im BT-Gespräch erklärte. Der Ehrenamtliche ist Ansprechpartner beim DRK-Kreisverband und koordiniert die Ausbildung der Jugendlichen, die etwa 14 Jahre alt sein müssen, um Schulsanitäter zu werden.

Die Ausbildung umfasst zunächst einen längeren Erste-Hilfe-Kurs. Wer danach weiterlernen möchte, kann die anspruchsvolle Sanitäterausbildung durchlaufen. "Viele kommen an den Schulen jeden Tag zum Einsatz", so Ramthun, "auch wenn in den allermeisten Fällen nur kleinere Verletzungen zu versorgen sind". Schulsanitäter werden für ihr Ehrenamt mit einem Vermerk im Zeugnis belohnt. Dies kann unter anderem einmal bei einer Bewerbung hilfreich sein. "So wird dem potenziellen Arbeitgeber signalisiert, dass sich der Bewerber sozial engagiert und auch ohne Bezahlung etwas für seine Mitmenschen zu tun bereit ist", erklärt Ramthun.