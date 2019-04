Aus böser Hexe wird eine Lebkuchenfrau

Baden-Baden

Kreative Woche für Kinder Baden-Baden (co) - Das sechste Jahr in Folge bieten verschiedene Kulturinstitutionen der Stadt Baden-Baden während der Osterferien ein "Kulturlabor" für Kinder an, das dem Nachwuchs eine spannende und rundum kreative Woche verspricht (Foto: Hecker-Stock).

Gaggenau

Historiker und Heimatforscher Gaggenau (gut) - Sein Wirken ist vielschichtig. Als Lehrer am "Goethe", Kulturring-Vorsitzender, vor allem als Heimatforscher hat sich Ulrich Behne einen Namen gemacht. Mit seinem Forschen zur jüdischen Gemeinde hat er in seinem Buch neue Impulse gesetzt (Foto: Gutmann).

Durmersheim

Künstler aus Senegal stellt aus Durmersheim (sl) - Bernard Ndour lebt seit 2015 in Durmersheim, doch ursprünglich stammt der 36-Jährige aus Senegal. Seiner Frau wegen ist er nach Deutschland gezogen. Der Grafikdesigner zeigt seinen Bildzyklus "Movement" demnächst in der Durmersheimer Realschule (Foto: sl).