Drastischere Strafen für Müllsünder gewünscht

Baden-Baden

Flächenbrand in Sandweier Baden-Baden (bewa) - Bei einem Flächenbrand hatten am Montag gegen 13.30 Uhr im Bereich der Sandweierer Hirtenstraße rund 2.000 Quadratmeter Gras und Gestrüpp Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die angrenzenden Gärten verhindern (Foto: Wagner).

Forbach

Ehrenamt gewürdigt Forbach (rag) - 2018 war für die Bürger in Langenbrand ein besonderes Jahr, denn der Ort erhielt beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" die Goldmedaille. Beim vierten Bürgerempfang in der Festhalle ließ Ortsvorsteher Roland Gerstner diese Auszeichnung vorüberziehen (Foto: Götz).

Sinzheim

Mehr Einsätze der Feuerwehr Sinzheim (cn) - Mit 117 Einsätzen 2018 hat die freiwillige Feuerwehr Sinzheim 25 Prozent mehr Einsätze gegenüber dem Vorjahr bewältigt. Hierüber informierte Feuerwehrkommandant Jürgen Segewitz bei der jüngsten Jahresversammlung. Und er nahm Ehrungen (Foto: cn) vor.

Elchesheim

Wehr unter Mindeststärke Elchesheim-Illingen (red) - Die Feuerwehr Elchesheim-Illingen erreicht nach Austritten die Mindeststärke von 20 Aktiven nicht mehr. Deshalb muss bis auf Weiteres die Nachbar-Wehr Steinmauern bei allen Einsätzen in Elchesheim-Illingen mit alarmiert werden, so der Kommandant (Foto: dpa).