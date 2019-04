Tourismus-Chefin setzt auf asiatische Gäste

Der Eindruck trügt nicht, wie Tourismus-Chefin Nora Waggershauser im BT-Gespräch bestätigt. 2018 habe man erstmalig ein Plus bei den chinesischen Touristen verbucht: Gut 13 000 Übernachtungen gehen auf das Konto der Gäste aus dem Reich der Mitte. Das freut Waggershauser insbesondere deshalb, weil in den Vorjahren stets ein zum Teil deutliches Minus zu vermelden war. Der Hintergrund: Asiaten, insbesondere Chinesen, sind laut Waggershauser "sehr reiseängstlich". Das bedeutet, dass ein Terroranschlag irgendwo in Europa - die Besucher aus Fernost unterscheiden da nicht zwischen den einzelnen Ländern - dazu führen kann, dass plötzlich die Besucher ausbleiben.

Trotz dieser Empfindlichkeit setzt Waggershauser auch für die Zukunft auf den riesigen asiatischen Markt. "China und Indien haben generell das größte Wachstumspotenzial für uns", erläutert sie. In beiden Staaten werde immer häufiger nicht nur in Gruppen, sondern auch individuell gereist. Dabei hat die Tourismus-Chefin für die Kurstadt insbesondere die "reiche, reisende Oberschicht" sowie die gehobene Mittelschicht im Blick.

Allein 2018 sei die Baden-Baden Kur und Tourismus GmbH deshalb bei drei Events in China präsent gewesen. Auch in diesem Jahr werde man in verschiedenen chinesischen Städten mit Luxus-Reiseveranstaltern und Medienvertretern in Kontakt kommen. Und damit nicht genug: "Wir gehen auch nach Südkorea und nach Japan", so Waggershauser.

Während indische Gäste im Schnitt länger blieben, gäben chinesische mehr Geld beim Shopping aus, wie sie berichtet. Das sei ihnen mittlerweile auch leichter gemacht worden: Bis vor Kurzem seien die in China üblichen digitalen Bezahlmethoden übers Handy in Baden-Badener Geschäften noch utopisch gewesen. Inzwischen hätten aber einige kurstädtische Einzelhändler nachgerüstet. In ihren Läden muss man nun nicht mehr Bargeld oder Karte zücken, sondern kann laut Waggershauser auch Apps von Diensten wie "Wechat" und "Alipay" zum Bezahlen nutzen.

Neben dem Shopping interessieren sich die Besucher aus China besonders fürs Casino - und die Natur, hat die Tourismus-Chefin festgestellt. Bei Letzterem gehe es den Gästen nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern darum, gute Luft und schöne Aussichten zu genießen. Ein bisschen Regen halte sie vor diesem Hintergrund auch nicht vom Spaziergang durch die Allee ab. Schirme sehe man bei chinesischen Reisenden ohnehin auch bei Sonnenschein: Schließlich ist vornehme Blässe noch immer das geltende Schönheitsideal im Reich der Mitte, sodass sich zumindest die Damenwelt gern vor direkter Sonneneinstrahlung schützt.