Wenn eine Hochzeit die Innenstadt lahmlegt











Und nicht nur dort, wie Stadtrat Werner Henn (SPD) in einem Schreiben an Oberbürgermeisterin Margret Mergen formuliert: "Eine ganze Horde übermotorisierter Wichtigtuer" habe die Stadt überschwemmt und von "circa 14 bis 17 Uhr die Fuß- und Radwege vom Festspielhaus bis zum Kurhaus zugeparkt, Feuerwehreinfahrten blockiert - und sogar die Busse kamen auf der Kaiserallee nicht mehr durch".



Silke Michel, Pressesprecherin der Bäder- und Kurverwaltung (BKV), die für das Kurhaus zuständig ist, berichtet auf Nachfrage, dass der Bénazetsaal für eine große Hochzeit gemietet war. 450 Gäste seien angemeldet gewesen, aber rund 600 gekommen. Und es seien eben auch nur fünf Autos vor dem Kurhaus vorgesehen gewesen - und nicht, wie auf unserem Foto zu sehen ist, rund dreimal so viele. Im Nachhinein könne man jetzt nichts mehr tun, auch wenn sich die Hochzeitsgesellschaft nicht an alle Absprachen gehalten habe, meinte Michel. Aber: Die BKV habe Erfahrung mit Festen in dieser Größenordnung. Zusätzlich zum Einlasspersonal seien Security-Leute im Einsatz und die Polizei informiert gewesen und habe Präsenz gezeigt. Dass Hochzeitsgesellschaften mit Autos vor das Kurhaus fahren, um beispielsweise Fotos zu machen, sei normal. In der Regel stünden die Wagen maximal eine Stunde dort.

Am Sonntag, so schreibt Henn, habe diese Auffahrt aber zu einer "unerträglichen Situation für Musiker, Zuhörer und Gäste unserer Stadt" geführt. Denn genau während des Konzerts der Philharmonie im Kurhaus (beginn war um 16 Uhr) seien die "Maschinen bei Vollgas und dröhnender Musikanlage geparkt" worden. Michel beschrieb, dass es eigentlich hätte funktionieren müssen. Die Gesellschaft sei für 17 Uhr angekündigt gewesen, das Konzert hätte zu diesem Zeitpunkt beendet sein sollen.

Michel lägen keine Beschwerden von Bürgern vor, vom BT wollten aber gestern einige Leser wissen, was es mit dem Auflauf und dem Krach in der Innenstadt auf sich gehabt hatte. Ein Anrufer wusste zudem zu berichten, dass es sich um eine Hochzeit zweier Jugendlicher gehandelt habe.

Die Polizei schreibt in einer Mitteilung von massiven Störungen des Straßenverkehrs. Anrufer hätten mitgeteilt, dass es gegen 14 Uhr zu großen Beeinträchtigungen im Bereich eines Hotels in der Lange Straße gekommen sei. Es habe sich herausgestellt, so die Polizei weiter, dass mehrere Hochzeitsgäste-Gäste ihre Fahrzeuge regelwidrig geparkt hatten und so nicht nur den Unmut von Passanten und Anwohnern auf sich zogen, sondern auch für allerlei Verkehrsbehinderungen sorgten. Weiter heißt es, dass die Hochzeitsgesellschaft gegen 16 Uhr weiter in Richtung Kurhaus gezogen sei und sich die Verkehrsbeeinträchtigungen dorthin verlagerten. Laut Mitteilung wurden die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auch durch Kräfte benachbarter Reviere sowie Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes unterstützt. Rund 50 Ordnungswidrigkeitsverfahren seien eingeleitet worden.