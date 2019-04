Blumen und "Thank you for the Music"





Dirigententätigkeit gefeiert wurde.









Traditionell hat die Jugendkapelle unter Leitung von Thomas Fritz das Frühjahrskonzert mit Charlie Puths Gute-Laune-Lied "Marvin Gaye" eröffnet. Glockenspiel, sentimentale Trompetenklänge und getragene Instrumententöne ließen die Besucher beim Stück "Days gone by" in Erinnerungen schwelgen. Flott und mit viel Rhythmusgefühl spielte das Jugendorchester "I will follow him", gefolgt von Ausschnitten aus dem Musical "König der Löwen", für das die Musiker viel Applaus erhielten.

Es war ein besonderes Konzert, das der Vorsitzender Albrecht Huck angekündigt hatte, denn Monika Gutmann hielt nicht nur den Taktstock in Händen, sie moderierte auch ihr eigenes Jubiläumskonzert, dessen Musikstücke alle in irgendeiner Weise mit ihren musikalischen Erlebnissen zu tun hatten. "Jump and Joy - Freudensprünge" des jungen Komponisten Markus Götz brachte als Ouverture des großen Windener Orchesters mit rockigen Komponenten, melodischen, konzertanten Passagen und einem rein geblasenen Tenorhornsolo die Besucher in die richtige Stimmung.

Eintauchen in die Unterwasserwelt durften die Besucher beim selten zu hörenden Konzertwerk "Blue Hole" des jungen Komponisten Thomas Asanger. Vielfältige Perkussion wie Regenmacher, Fingerschnipsen und andere ließen Wassertropfen erklingen, atemberaubend wie eine Sinfonie lag die Tiefe des Meeres vor den Augen, bis am Ende sich alles wie eine Fanfare fulminant im Klangkörper ergoss. Dieses vermittelte Gefühl der Schönheit und Entspannung wurde mit Monika Gutmanns Lieblingslied "The Rose", an diesem Abend nach einem Arrangement der Dirigentin und ihres Mannes Heinrich zweistimmig gesungen von Selina Ernst und Laura Huck, fortgeführt.

Kontrastreich folgte das von Kees Vlak für Blasmusik komponierte Werk "Alcazar", das mit hellen Trompeten und Kastagnetten spanische Lebensfreude nach Sinzheim holte, mit zarten Klarinetten aber an 1 001 Nacht erinnerte. Die Hymne an die Freiheit "A Sign for Freedom" von Thomas Asanger widmete Monika Gutmann dem damaligen Vorsitzenden des Musikvereins Winden, der ihr vor 20 Jahren die Chance gegeben hatte. Begonnen hatte die "20-jährige Erfolgsgeschichte", wie Albrecht Huck sagte, mit dem Konzertwerk "La Storia" von Jacob de Haan, mit dem nicht nur Monika Gutmann als Dirigentin, sondern auch die 55 Musikerinnen und Musiker ihre musikalische Gefühlswelt offenbarten.

"Ich weiß, wie sich die Solistin fühlt", sagte Monika Gutmann, als die junge Klarinettistin Amelie Schnurr ihren Soloauftritt hatte. Sie hatte vor wenigen Monaten die Prüfung zum Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold bestanden und spielte selbstbewusst und mit viel Hingabe den "Wild Cat Blues". Unvergessene Melodien aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts ließen die Windener Musikerinnen und Musiker nochmals wach werden mit ihrem Medley "So schön wie heut'", bis zum Ende des Konzertes strahlend gespielt der "Kaiserin Sissi Marsch" erklang.

Spontan lang anhaltende stehende Ovationen drückten die Begeisterung der Zuhörer aus, für die sich das Orchester des Musikvereins Winden mit der modernen und beschwingten "Heublumen-Polka" bedankte. Für Dirigentin Monika Gutmann gab es nicht nur Glückwünsche und Blumen vom Verein, sondern auch das Musikstück "Thank you for the Music", das die Musiker heimlich für sie einstudiert hatten.