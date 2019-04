Kritik am Umgang mit dem Tier

- Das Alte Dampfbad in Baden-Baden hat sich in den vergangenen Tagen in einen Zoo verwandelt, denn es dreht sich alles um Tiere. Die Gesellschaft der Freunde junger Kunst hat ihre diesjährige Mitgliederausstellung ganz diesen Lebewesen gewidmet, die in all ihrer Komplexität von niedlich über angriffslustig bis hin zur Ausbeutung durch den Menschen dargestellt werden.

135 kunstschaffende Mitglieder der Gesellschaft haben sich in diesem Jahr an der 32. Ausstellung des Vereins beteiligt und ihre Arbeiten eingereicht. Vorsitzender Karl Manfred Rennertz zeigte sich über diese Teilnehmerzahl erfreut, denn selbst Mitglieder aus Berlin ließen es sich nicht nehmen und schickten ihre Werke.

Aktuell zählt der Kunstverein, der im Jahre 1955 gegründet wurde, rund 450 Mitglieder, darunter mehr als die Hälfte Künstlerinnen und Künstler, die in ganz Deutschland, aber auch den benachbarten Ländern zuhause sind. Alle zwei Jahre werden die Künstler eingeladen, sich an der Mitgliederausstellung zu beteiligen, die ihren Schwerpunkt öfters auf ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Technik legt.

"In diesem Jahr gingen wir ein Wagnis ein, denn wir gaben auf Anregung von Eva Schaeuble das Thema ,Tier' vor, insbesondere aber die Größe der Arbeit, die einen Quadratmeter Fläche oder einen Kubikmeter bei Skulpturen und Installationen nicht überschreiten durfte", erklärte Karl Manfred Rennertz. Beteiligt haben sich Kunstprofessoren, aber auch Künstler, die nicht an einer Kunstschule studiert haben.

Zu sehen sind nun abstrakte Werke, plastische Arbeiten, Installationen, Collagen, Gemälde, Fotografien, Zeichnungen in den unterschiedlichsten Techniken. Der Kreativität und Vorstellungskraft wurden keine Grenzen gesetzt. "Das bedeutete für manchen Künstler eine Herausforderung", sagte der Kunstvereinsvorsitzende.

Schon viele bekannte Maler haben sich dem Thema "Tier" gewidmet. Pablo Picasso bediente sich als Pazifist der Taube als starkes Friedenssymbol, für Franz Marc waren sie, insbesondere das Pferd, das Symbol für die Schöpfung. Den tieferen Sinn der Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Tiermotive im Alten Dampfbad in Baden-Baden ausstellen, muss jeder Betrachter für sich finden. Doch wenn auch der Mensch nicht zu sehen ist, so wird in vielen Arbeiten Kritik am Umgang mit der Natur und dem Lebewesen Tier zum Ausdruck gebracht.

So stellt Annette Speck die schmelzende Eisscholle dar, auf der gerade noch Platz für zwei Pinguine mit Jungem ist.

Festredner Otto Jägersberg betrachtete das Tier in der Kunst unter dem philosophischen Aspekt, spickte seine Rede mit vielen anregenden Anekdoten und kam zu dem Ergebnis, dass auch der Mensch ein Tier sei.

Die Mitgliederausstellung zum Thema "Tier" ist bis 5. Mai im Alten Dampfbad Baden-Baden, Marktplatz 3, zu sehen. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag von 11 bis 17 Uhr.