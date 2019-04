Hilfe bei seelischen Traumata









Die Mitglieder hatten sich zum Tagesseminar im Sinzheimer Feuerwehrhaus getroffen. Als Referent wurde eine Kapazität, der Fachberater für Psychotraumatologie der Berufsfeuerwehr Düsseldorf, Günter Nuth, gewonnen. Die Seminarteilnehmer konnten von seinen Erfahrungen aus der psychosozialen Unterstützung der Helfer nach Extremeinsätzen mit über 20 Jahren Erfahrung und als Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr profitieren. Von der Wichtigkeit eines solchen Teams sind auch Kreisbrandmeister Heiko Schäfer und der Vorsitzende des Feuerwehrkreisverbands, Jürgen Segewitz, überzeugt. So sagte Schäfer: "Die psychosoziale Belastung in Einsatzlagen der Feuerwehr ist nach wie vor nicht zu unterschätzen. Es ist daher richtig und wichtig, dass dieses Thema heute kein Tabuthema mehr in den Feuerwehren ist. Die Unterstützung des Einsatz-Nachsorge-Teams für unsere Einsatzkräfte, sehe ich als sinnvolle Ergänzung zu den gefestigten und professionellen Strukturen der Notfallseelsorge und des Notfall-Krisen-Teams."

Auch Segewitz kommentierte das Hilfsangebot nach belastenden Einsätzen: "Eine gute Einsatzkleidung bietet den bestmöglichen Schutz unserer Einsatzkräfte vor Verletzungen. Für die Verarbeitung der Einsatzgeschehnisse hingegen ist ein besonderes Augenmerk auf die seelische Gesundheit unserer Feuerwehrmitglieder erforderlich. Dies will der Kreisfeuerwehrverband als Vertreter der Landkreisfeuerwehren nun durch die Entwicklung unseres Einsatz-Nachsorge-Teams in den Wehren unterstützen und sicherstellen." Neben der Beherrschung von Fahrzeugen und Technik müsse der Feuerwehrangehörige im Einsatz viele Bilder "verarbeiten". Die Wehren des Landkreises, zusammengeschlossen im Kreisfeuerwehrverband Rastatt, hätten es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, hier ein besonderes Augenmerk auf den Menschen zu legen und neben der körperlichen auch seine seelische Gesundheit zu schützen und zu erhalten", so Segewitz .