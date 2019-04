Millionen für digitale Infrastruktur

Darin heißt es, dass dieses Geld in den Jahren 2019 bis 2023 laut einer Hochrechnung zur Verfügung stehen wird, um die Schulen der Stadt mit einer digitalen Infrastruktur, schnellem Internet und digitaler Technologie auszustatten. Pro Schule ist demnach für jedes Schuljahr bis 2023 ein Betrag in Höhe von 27 500 Euro vorgesehen.

Um in den Genuss der Mittel zu kommen, müssen die Schulen einen Medienentwicklungsplan erarbeiten, aus dem hervorgeht, wie das Geld eingesetzt werden soll. Dazu sind die Schulen im Stadtgebiet Ende November von der Stadt aufgefordert worden. Das Markgraf-Ludwig-Gymnasium nimmt in diesem Zusammenhang an einem Pilotprojekt teil, anhand dessen die Medienentwicklungsplanung mithilfe des Internets vorgenommen werden soll. Im Juni wird erstmals Geld vom Land an die Stadt fließen - zu erwarten seien 289 000 Euro, heißt es in den Unterlagen. Geplant sei in den kommenden Jahren konkret die Ausstattung der Schulen mit Beamer, Leinwänden, Präsentationskameras und Tablets sowie die Ersatzbeschaffung für alte Laptop-Geräte und die Standardisierung der Hard- und Software an den Schulen. Dafür sei auch mehr Personal nötig, heißt es.

Der Schul- und Sportausschuss wird sich am heutigen Mittwoch mit dem Thema beschäftigen.