Das "Herz der Stadt" soll kräftig schlagen

Der Leopoldsplatz sei das Herz der Kurstadt, meinte Franz Bernhard Wagener, stellvertretender BBI-Vorsitzender, gestern bei einem Pressegespräch über die geplanten Festivitäten. Dieses Areal, so forderte er, sollte künftig vermehrt für Aktivitäten verschiedenster Art genutzt werden. Nach der Neugestaltung müsse "etwas passieren" und der Leo "noch heimeliger werden".

Damit das "Herz der Stadt" intensiv schlage, veranstalte man das Fest am kommenden Wochenende. Dabei wolle man auch zeigen, "was in Baden-Baden so alles geht" und biete auf der Bühne "viel Selbstgemachtes" durch hiesige Kulturschaffende.

BBI-Vorsitzender Matthias Vickermann unterstrich: "Dies wird ein Programm für die Baden-Badener Bürger." Und seine Erwartungen für die Einzelhändler: "Nach dem ganzen Baustress bei der Neugestaltung können sich nun die Gemüter beruhigen." Im Mittelpunkt des Leopoldsplatzfestes steht das Geschehen auf der Bühne beim Brunnen mit fast durchgehender Unterhaltung am Samstag, 13. April, von 11.30 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 14. April, von 13 bis 18 Uhr.

Vorgesehen sind Beiträge der Musikschule (Kinderchor, Jazz- und Rockband), des Theaters, der Philharmonie (Blechbläser-Ensemble), des Musikvereins Lichtental, der Geigerin Farida Rustamova und von Comedian Max Ruhbaum, der sich auch speziell mit dem Leopoldsplatz beschäftigt: "Von Bussen, Bodenbelägen und Sprachbarrieren". Auftreten werden auch die Musicpool Band sowie die Groove Jazz Band.

Außerdem werden auf dem Leo knapp zehn Stände aufgebaut, an denen sich die Besucher unter anderem mit Speis und Trank versorgen können. Das Theater bittet um Spenden in Form von gebrauchten, nicht mehr benötigten Stühlen. Diese werden am Samstag am Leo entgegengenommen und sollen grün angestrichen werden, um dann bei den Theatertagen des Landes, die in Baden-Baden stattfinden, in der ganzen Stadt verteilt zu werden. Schließlich soll auch noch das Info-Mobil des Karlsruher Verkehrsverbunds anrollen.

Oberbürgermeisterin Margret Mergen begrüßte gestern das geplante Fest am Leo: Hier habe Baden-Baden auch eine Gelegenheit, sich als Einkaufsstadt zu präsentieren. Solche Veranstaltungen sollten zur Stärkung des Einzelhandels beitragen.

Bekannt wurde beim gestrigen Pressegespräch auch, dass am Samstag gegen 16 Uhr eine besondere Aktion geplant ist: Möglichst viele Besucher sollen ein auf Papier oder Pappe gemaltes rotes Herz nach oben halten, was von einem Heißluftballon aus fotografiert wird.