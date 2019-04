Mitgliederzahl steigt rapide

Baden-Baden - Die Angebote des Deutschen Alpenvereins, Sektion Baden-Baden/Murgtal, erleben durch die rapide gestiegene Mitgliederzahl auf über 3 800 einen regelrechten Boom. Die Kletterhalle, wofür ein eigenes Referat Indoor-Klettern gegründet wurde, ist sehr gut ausgelastet.



Auch wenn die Einnahmen der Kletterhalle trotz guter Auslastung geringer sind als die Ausgaben, allein bedingt durch Bedienung der Kredite und Zinszahlungen, steht die Sektion laut dem Vorsitzenden Helmut Selbach dennoch auf gesunden Füßen. Einige Mängel, die bei der Hallenbegehung festgestellt wurden, mussten beseitigt werden. Die Attraktivität der Sektionsabende hat zugenommen, was die deutlich erhöhte Zahl von teils mehr als 100 Besuchern zeigt. Der Posten eines Vortragswartes ist allerdings vakant und sollte laut Selbach dringend besetzt werden, damit weiterhin Vorträge stattfinden können. Ein großes Thema beim DAV-Hauptverband ist die Digitalisierung, etwa in Form virtuellen Kletterns am Mount Everest mit 3-D-Brille. Selbach informierte weiter über das Problem der Hüttenreservierung und der teils schwierigen Schlafplatzproblematik, weshalb hier eine Präfer enz für DAV-Mitglieder angeregt wird. Beim Thema E-Bike in den Bergen gibt es Diskussionen mit Umweltschützern und Hüttenwirten, die dafür plädieren, mit eigener Kraft in die Berge zu kommen, und es ablehnen, die Bikes an den Hütten aufzuladen. Generell wird in der Sektion mehr ehrenamtliche Unterstützung angestrebt. Hans-Jürgen Reiter, Leiter des neuen Referats Indoorklettern, sprach die immer "knallvolle" Kletterhalle an. Derzeit gibt es 16 an einer Fortbildung interessierte Schrauber für die Kletterrouten und 34 Betreuer, was aber für die Zukunft nicht ausreicht. Mittlerweile hat sogar der DAV-Landesverband in der hiesigen Halle einen Stützpunkt gefunden, um Ausbildungen durchzuführen. Das Bergwandern, teils in Kooperation mit dem DAV Straßburg, erlebt bei der Sektion einen regelrechten Boom, ebenso das Biking mit vielen engagierten Tourenleitern. Eine umfangreiche Familiengruppe lebt Spieltrieb und Unternehmungsdrang unter ökologischen Gesichtspunkten sehr kreativ und multisportiv aus. An verschiedenen Ausbildungskursen nahmen über 40 Mitglieder teil. Die Jugend ist stark vertreten im Schwarzwaldverein, angefangen bei den Kindergruppen der Kletterechsen und Gipfelstürmer. Naturschutz in Zusammenarbeit mit Forst und Kommunen wird ebenfalls groß geschrieben. Schatzmeister Karl-Heinz Krieg legte einen umfangreichen Kassenbericht vor, wobei die Kletterhalle breiten Raum einnahm, mit dem Fazit, dass der Verein solide finanziert ist. Geehrt wurden für 65 Jahre Mitgliedschaft Edgar Matz und Manfred Reufsteck, 55 Jahre sind es bei Klaus Rothenberger und Marianne Rothenberger, 50 Jahre bei Joachim Gau, 40 Jahre bei Albin Braunagel, Hans-Georg Badelt und Siegbert Uttendörfer, 25 Jahre bei Hildegard Wieland, Franz Benkeser und Hannelore Dockhorn. Nach einstimmiger Entlastung wurden turnusgemäß die Referatsleiter und Mitglieder des Ehrenrates gewählt. Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge aufgrund von Reparaturen und diversen Projekten sowie für den notwendigen Bau eines Abstellraums an der Kletterhalle aufgrund von Sicherheitsaspekten wurde nach einiger Diskussion mit einer Enthaltung angenommen.

