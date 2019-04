"Die Schüler brauchen einen längeren Atem"

Herr Hirth, weshalb demonstrieren die Schüler in Baden-Baden erst jetzt, während viele andere Städte bereits damit begonnen haben?

Jonathan Hirth: Für so große Aktionen braucht es immer jemanden, der den Anfang macht. Das war in diesem Fall ich. Anfangs lag die Organisation nur in unserer Schule, aber durch die "Vernetzung regionaler Schülervertretungen" (VRS) sind mittlerweile auch viele andere Schulen der Regionen Baden-Baden, Rastatt und Gaggenau beteiligt. Einige von uns sind bereits auf der Demonstration in Karlsruhe gewesen, nun wollen wir diesen Freitag in Baden-Baden weitermachen.

BT: Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie am Freitag?

Hirth: Wir haben die Demonstration für 400 Teilnehmer angemeldet und hoffen, dass wir diese Zahl auch erreichen werden. So genau weiß man das im Vorhinein ja leider nie.

BT: Die Demonstration findet in Ihrem Fall nicht wie üblich während des Unterrichts, sondern am Nachmittag statt. Hat das eine besondere Bedeutung?

Hirth: Wir haben die Demo bewusst auf den Nachmittag gelegt. In dieser ganzen Diskussion geht es mittlerweile leider nicht mehr wirklich um die eigentliche Problematik, sondern darum, dass Schüler die Demos angeblich für eine unterrichtsfreie Zeit nutzen. Dem wollen wir entgegenwirken.

BT: Ist diese Thematik auch abseits der Demonstration Teil Ihres Alltags?

Hirth: Natürlich, jedoch habe ich lange daran gezweifelt, ob die Demonstrationen wirklich der richtige Weg sind. Es reicht ja nicht aus, einfach nur auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren und danach sein Leben so weiterzuführen wie davor. Da muss schon auch im Alltag was passieren. Wir haben den Schulleitungen vorgeschlagen, das Thema Klimaschutz in den Unterricht zu integrieren.

BT: Wie soll es mit der Fridays for Future Bewegung in Baden-Baden nach Freitag weitergehen?

Hirth: Meine Kursstufe schreibt nach den Osterferien Abitur, da werden wir erst mal ziemlich ausgelastet sein. Jedoch hoffen wir, dass wir durch die Demo und unser Instagram-Profil (fridaysforfuturebadenbaden) auch jüngere Schüler für die Aktion gewinnen können. Schlussendlich ist es momentan ja leider auch so: Die Schüler brauchen einen längeren Atem als die Politiker.