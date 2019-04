Nun weniger Leerfahrten durch die Stadt

Mit dem Kauf und dem Umbau der ehemaligen Logistikhalle der Firma Juvena in Oos durch die Stadt wurden gleich zwei Ziele erreicht. Bereits im vergangenen Jahr konnte im Obergeschoss das Theater hier seine neuen Probebühnen (mit Kostümfundus) in Betrieb nehmen. Und nun sind im Erdgeschoss einige ganz besondere Schwergewichte zu Hause, denn die Fahrzeugflotte der Stadtwerke hat hier einen zweiten Standort.

Darüber freute sich gestern OB Margret Mergen bei ihrem Besuch des Depots in der Güterbahnhofstraße und verwies auf die dadurch möglichen Verbesserungen. Seit Dezember sind in der schalltechnisch aufgerüsteten und mit einer großen Rampe versehenen Halle vier Busse "stationiert" worden, wobei man besonders die Fernüberwachung sowie die Torsteuerung durch die Leitstelle in Lichtental testete. Nachdem alles gut geklappt hat, soll die Nutzung des Depots mit der Fahrplanumstellung am 29. April auf acht Fahrzeuge ausgeweitet werden. Ab September sollen es dann schon zwölf sein.

Die Vorteile des zweiten Fahrzeugdepots der Verkehrsbetriebe stellten gestern deren Leiter Stefan Güldner sowie Stadtwerke-Chef Helmut Oehler heraus. So können gerade die Außenlinien vom Bahnhof in Richtung Sandweier und Haueneberstein nun schneller bedient werden, ohne dass vorher Kosten verursachende Leerfahrten von Lichtental aus durch fast die ganze Stadt nötig werden. Darüber hinaus können Busfahrer nun hier ihren Dienst beginnen, was ebenfalls Fahrtkilometer spart. Außerdem steht ihnen im Depot ein gut ausgestatteter Pausenraum zur Verfügung. Grundsätzlich werde sich durch den zweiten Standort für die Busse auch die Verkehrsbelastung rund um die Zentrale der Verkehrsbetriebe in Lichtental reduzieren, meinte OB Mergen.

Auf dem Dach des Depot-Gebäudes wurde von den Stadtwerken eine große Solaranlage installiert, die Strom für etwa 25 Vier-Personen-Haushalte erzeugen kann. Vorgestellt haben die Verkehrsbetriebe gestern auch die bislang in diesem Jahr neu angeschafften fünf Fahrzeuge, die erheblich weniger Schadstoffe in die Luft blasen als ihre Vorgänger.