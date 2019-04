Erweiterung Weingut Kopp: Grünes Licht

Gernsbach

800 -Jahr-Menü eine Wohltat Gernsbach (red) - Sternekoch Bernd Werner vom Schloss Eberstein beteiligt sich an der Gernsbacher 800-Jahr-Feier. Gestern präsentierte er mit seinem Team (Foto: Gareus-Kugel) das Drei-Gänge-Menü, das am 16. Juni in der Stadthalle für einen wohltätigen Zweck serviert wird. » Weitersagen (red) - Sternekoch Bernd Werner vom Schloss Eberstein beteiligt sich an der Gernsbacher 800-Jahr-Feier. Gestern präsentierte er mit seinem Team (Foto: Gareus-Kugel) das Drei-Gänge-Menü, das am 16. Juni in der Stadthalle für einen wohltätigen Zweck serviert wird. » - Mehr

Bühl

36 Betriebe öffnen ihre Türen Bühl (hap) - 36 Betriebe aus dem Bereich Landwirtschaft, Obst- und Gartenbau sowie Winzer werden in der Reihe "Gläsernen Produktion" ab April an 18 Aktionstagen wieder einen Einblick in ihre Produktionsabläufe geben und ihre Erzeugnisse oder Produkte vorstellen (Foto: hap) » Weitersagen (hap) - 36 Betriebe aus dem Bereich Landwirtschaft, Obst- und Gartenbau sowie Winzer werden in der Reihe "Gläsernen Produktion" ab April an 18 Aktionstagen wieder einen Einblick in ihre Produktionsabläufe geben und ihre Erzeugnisse oder Produkte vorstellen (Foto: hap) » - Mehr

Baden-Baden

Wellnesstage im Kongresshaus Baden-Baden (co) - Dass sich der Fokus vieler Menschen immer stärker auf den Bereich gesunde Ernährung richtet, ist auch bei den Wellnesstagen im Kongresshaus (Foto: Hecker-Stock) deutlich geworden. Umlagert waren die Stände, die besonderes Geschmackserlebnis versprachen. » Weitersagen (co) - Dass sich der Fokus vieler Menschen immer stärker auf den Bereich gesunde Ernährung richtet, ist auch bei den Wellnesstagen im Kongresshaus (Foto: Hecker-Stock) deutlich geworden. Umlagert waren die Stände, die besonderes Geschmackserlebnis versprachen. » - Mehr

Bühl

Hochwasserschutz in Altschwier Bühl (gero) - Gut Ding will Weile haben: Am 4. September 2018 hatte Regierungspräsidentin Nicolette Kressl den Förderbescheid für das Hochwasserschutzkonzept Bühlot persönlich vorbeigebracht, gestern nun rückte der Bagger auf dem Altschweierer Durst-Gelände an (Foto: Hammes). » Weitersagen (gero) - Gut Ding will Weile haben: Am 4. September 2018 hatte Regierungspräsidentin Nicolette Kressl den Förderbescheid für das Hochwasserschutzkonzept Bühlot persönlich vorbeigebracht, gestern nun rückte der Bagger auf dem Altschweierer Durst-Gelände an (Foto: Hammes). » - Mehr