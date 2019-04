Lautstark für das Klima

Und Hirth stellte als Anfangsredner auf dem Augustaplatz gleich klar, dass von Schuleschwänzen wahrlich nicht gesprochen werden könne - schließlich stünden alle Schüler dort nach Schulschluss, am ersten Osterferientag. Mit fester und überzeugender Stimme schaffte er es ebenso wie Moritz Rogg (MLG), Amanda Fuchs, Jan Rahner (beide Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach), Benedict Haupt (Goethe-Gymnasium Gaggenau) und Thomas Gönner (Pädagogium), die Zuhörer zu Beifallsstürmen hinzureißen. Hirth wolle seinen Kindern einmal nicht erklären müssen, warum es kein Eis mehr an den Polen gibt - und er nichts dagegen unternommen habe. Fuchs stellte klar: "Wir haben ein Recht darauf, für eine Sache einzustehen, die uns alle angeht." Fundiert und faktenbasiert argumentierten die Redner, die momentan die Klassen 11 und 12 besuchen, warum es so wichtig sei, die Politik in Sachen Klimawandel wachzurütteln. Unter anderem wurden Forderungen nach dem Stopp staatlicher Subventionen für fossile Energieträger laut. Mit Plakaten mit Aufschriften wie "Korallenpracht statt Kohlekraft" und Sprechgesängen zeigte die Gruppe, dass es ihr um den Fortbestand der Menschheit geht.

Auch die Stadträte Beate Böhlen (Grüne) und Werner Henn (SPD), Päda-Schulleiter Michael Büchler sowie Reinhard Bode, Lehrer am Gymnasium Hohenbaden, mischten sich unters Volk, um die Schüler zu unterstützen. Bode: "Es ist absolut richtig, dass sie hier sind." Außerdem war Polizei-Einsatzleiter Lutz Kirchner voll des Lobes für die Organisation und Durchführung. Vorbildlich sei die Sache angemeldet worden, alles lief friedlich ab.

Von einem Schülerstreik konnte gestern nicht gesprochen werden, waren doch auch zahlreiche Erwachsene mit auf die Straße gegangen. So hat sich sich auch der 66-jährige Hubert Vogel aus Kartung auf sein Rad geschwungen, um an der Demonstration teilzunehmen - aus guten Grund, wie er findet: "Das Thema darf nicht nur Jugendliche interessieren, Klimaschutz geht uns alle an." Abschließend konnte Organisator Jonathan Hirth am Willy-Brandt-Platz den Teilnehmern das Versprechen abnehmen, immer weiter für den Klimaschutz einzutreten. "Fridays for Future" soll weitergehen, Konkretes stehe aber noch nicht fest.

