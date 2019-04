Europ im Visier: Illegale Arbeiter auf der Baustelle

(nie/red) - Auffällig viele Polizisten waren gestern in der Baden-Badener Innenstadt zu sehen. Der Grund: Ein Einsatz gegen einen mutmaßlichen gewerbsmäßigen Schleuser. Am Vormittag hatten daher rund 100 Beamte der Bundespolizei und der Bundeszollverwaltung im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) vor allem die Baustelle des Europäischen Hofs (Europ) im Visier. Das teilte die Pressesprecherin der Bundespolizei in Offenburg, Ramona Fidan, mit.

Ein aus Mazedonien stammender Täter stehe im Verdacht, albanische Arbeiter beschäftigt zu haben, die über keine Berechtigung verfügten, in Deutschland einer Erwerbstätigkeit nachkommen zu können, schreibt die Bundespolizei in einer Mitteilung. Der Einsatz in der Kurstadt war erfolgreich: "Die Einsatzkräfte stellten neben den einer unerlaubten Erwerbstätigkeit nachgehenden albanischen Staatsangehörigen auch den Hauptbeschuldigten in Baden-Baden fest und nahmen ihn vorläufig fest." Zudem sei umfangreiches Beweismaterial wie Aufzeichnungen, Speichermedien und Ausweisdokumente gefunden worden.

Seit März dieses Jahres führe die Bundespolizeiinspektion Stralsund ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten wegen des "Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern" durch. Im Zuge von Durchsuchungen von Baustellen in Prora auf der Insel Rügen sowie von Wohn- und Geschäftsräumen in Binz, Lauterbach, Lüssow und Hamburg hätten die Ermittler Erkenntnisse über die Baustelle des Europ erlangt, wonach dort ebenfalls albanische Staatsangehörige, die sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielten, einer illegalen Beschäftigung nachgehen sollen.

Neben der Baustelle seien auch mehrere Objekte in der Innenstadt untersucht worden, die als Unterkünfte der illegalen Bauarbeiter dienten, erläutert Pressesprecherin Fidan weiter. Im Einsatz waren gestern Beamte der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Stralsund sowie Kräfte der Direktion Bundesbereitschaftspolizei und der Bundeszollverwaltung.