Bahn-Lärmschutz schwächelt: Straße gesperrt

Bietigheim

Bietigheim wird weiter wachsen Bietigheim (as) - Einstimmig hat der Bietigheimer Rat beschlossen, im Gewann "Birkig" rund acht Hektar als Bauland zu erschließen. Befürchtungen vieler Bürger, Schallreflexionen durch die erforderliche Lärmschutzwand an der Bahnlinie würden in den Ort abstrahlen, zerstreute der Gutachter.

Bietigheim

Knatsch wegen Neubaugebiet Bietigheim (as) - Bietigheim will im Gewann "Birkig" ein Neubaugebiet erschließen. Unmut regt sich bei Betroffenen über die Vorgehensweise der Gemeinde. Sie fordern eine öffentliche Bürgerinfo bezüglich des ersten Bauabschnitts, über den der Gemeinderat am 9. April beraten wird (Foto: as).

Sinzheim

Nach tödlichem Unfall: Sperrung? Sinzheim (nie) - Nach dem tödlichen Unfall auf dem Teilstück der B3neu bei Sinzheim, das noch nicht fertiggestellt ist, fordert die Sinzheimer SPD, diesen Weg zu sperren. Die Durchfahrt dort ist zwar verboten, daran halten sich jedoch viele Autofahrer tagtäglich nicht (Foto: Walter).

Gaggenau

Mehr als sechs Millionen Kfz Gaggenau (uj) - Die Fortschreibung des Lärmaktionsplans ist Thema der nächsten Gemeinderatssitzung in Gaggenau. Hauptverkehrsader ist nach wie vor die B 462. Pro Jahr sind auf der Bundesstraße laut Stadtverwaltung mehr als sechs Millionen Fahrzeuge unterwegs (Foto: Jahn).