Kinder tauchen in Welt voller Magie ein

Rastatt

Rastatt

Neues Kinderprogramm Rastatt (red) - Freitag, 15 Uhr, Kellertheater: Für viele Eltern mit kleinen Kindern sind die wöchentlichen Kinderveranstaltungen der Stadtbibliothek Rastatt ein fester Termin im Kalender. Jetzt gibt es das neue Programm für April, Mai und Juni (Foto: Württemb. Landesbühne Esslingen).

Baden-Baden

Baden-Baden

Kreative Woche für Kinder Baden-Baden (co) - Das sechste Jahr in Folge bieten verschiedene Kulturinstitutionen der Stadt Baden-Baden während der Osterferien ein "Kulturlabor" für Kinder an, das dem Nachwuchs eine spannende und rundum kreative Woche verspricht (Foto: Hecker-Stock).

Kuppenheim

Kuppenheim

Verführt, gekämpft, gestorben Kuppenheim (red) - Eine Lesung des Gausbacher Ortsvorsteher Achim Rietz findet heute Abend in Kuppenheim statt. Sein Buch setzt sich mit den Erlebnissen junger Männer aus seinem Heimatdorf an der Front auseinander. Die Lesung wird musikalisch umrahmt (Foto: pr).

Elchesheim

Elchesheim

Abschied vom "weißen Blitz" Elchesheim-Illingen (HH) - Mit einer würdevollen Trauerfeier in der voll besetzten Heilig-Geist-Kirche wurde Heinz Fütterer, der legendäre "weiße Blitz", von vielen hundert Menschen aus dem irdischen Dasein verabschiedet. Dabei kamen viele persönliche Facetten zur Sprache (Foto: HH).