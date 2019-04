Vorsitzende: Erzielte Erfolge sind ein Ansporn

Dallas

Letztes Heimspiel für Nowitzki Dallas (red) - Der Abschied war emotional und tränenreich: Der deutsche NBA-Basketballstar Dirk Nowitzki hat in der Nacht zum Mittwoch sein letztes Heimspiel für die Dallas Mavericks gespielt. In einer anrührenden Zeremonie wurde der 40-Jährige verabschiedet (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Der Abschied war emotional und tränenreich: Der deutsche NBA-Basketballstar Dirk Nowitzki hat in der Nacht zum Mittwoch sein letztes Heimspiel für die Dallas Mavericks gespielt. In einer anrührenden Zeremonie wurde der 40-Jährige verabschiedet (Foto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Spendenaktion für Schule in Afrika Baden-Baden (lh) - OB Margret Mergen informierte über eine Gemeinschaftsinitiative aller kommunalen Spitzenverbände in Deutschland unter dem Titel "1 000 Schulen für unsere Welt". Ziel der Stadt ist die finanzielle Unterstützung beim Bau einer Schule in Afrika (Foto: Huber). » Weitersagen (lh) - OB Margret Mergen informierte über eine Gemeinschaftsinitiative aller kommunalen Spitzenverbände in Deutschland unter dem Titel "1 000 Schulen für unsere Welt". Ziel der Stadt ist die finanzielle Unterstützung beim Bau einer Schule in Afrika (Foto: Huber). » - Mehr