Ein Meter Stimmzettel, das Brexit-Rätsel und eine neue App

Baden-Baden - Eine neue App, der Brexit, ein knapp ein Meter langer Stimmzettel und die jüngst ergangene Entscheidung, dass Betreute auf Antrag mitstimmen dürfen: Bei der Kommunal- und Europawahl am Sonntag, 26. Mai, gibt es für das Wahlamt und die Wähler einige Neuerungen und einige Hürden zu überwinden. In der Folge ein Überblick von A wie App bis Z wie Zählung:

App: Baden-Badener Wahlergebnisse gibt es erstmals von der Stadtverwaltung direkt aufs Handy. Wer die kostenlose App "Wahl Ergebnis Report" auf sein mobiles Gerät lädt, kann am Wahlabend die Ergebnisse der Europawahl und am Tag darauf direkt nach der Auszählung die Ergebnisse der Kommunalwahl abfragen. Zahlen und Daten gibt es auch auf der Homepage der Stadt und bei einer öffentlichen Präsentation im Gemeinderatssaal am Montag ab 11 Uhr.

Benachrichtigungen: Bis 5. Mai soll jeder Wahlberechtigte seine Wahlbenachrichtigung per Post bekommen haben. Das Schreiben kann genutzt werden, um Briefwahl zu beantragen. Es sollte zur Stimmabgabe mitgebracht werden.

Betreute: Dass Vollbetreute auf Antrag bei der Europawahl mitwählen dürfen, haben Richter erst kürzlich entschieden. In der Kurstadt gibt es laut Fachgebietsleiterin Ute Hasel 21 solche Personen. Sie alle werden in den kommenden Tagen angeschrieben und über die neue Möglichkeit unterrichtet.

Brexit: Etwa 60 Briten gibt es in Baden-Baden. Ob sie am 26. Mai wählen dürfen, ist noch ein Rätsel. "Bei diesem Thema fahren wir auf Sicht", sagte Bürgermeister Roland Kaiser gestern. Bis kurz vor dem Wahltermin könne sich immer noch etwas ändern.

Briefwahl: Bisher liegen der Verwaltung 24 Anträge auf Briefwahl vor. Einen solchen Antrag stellen kann man beim Wahlamt, im Bürgerbüro und bei den Ortsverwaltungen, und zwar persönlich, per Brief, Fax oder E-Mail sowie online. Telefonische Beantragung oder ein Antrag per SMS ist nicht möglich, betonte Ute Hasel gestern bei einem Pressegespräch.

Endergebnis: Das amtliche Endergebnis stellt der Gemeindewahlausschuss in öffentlicher Sitzung am Montag, 3. Juni, um 15 Uhr im Verwaltungsgebäude im Briegelacker fest.

Jugendliche: Um junge Wähler anzusprechen, finden im Kinder- und Jugendbüro am 7. und 8. Mai Wahlinfotage statt - mit Workshops und einer Podiumsdiskussion mit Stadtratskandidaten.

Plakate: Plakate kleben dürfen die Parteien ab Montag, 29. April, 7 Uhr. "Während der Osterferien sollte die Kurstadt frei von Plakaten bleiben", begründete Bürgermeister Roland Kaiser den relativ späten Start. 52 Viereckständer und neun Großplakate stehen zur Verfügung. Wildes Plakatieren ist verboten.

Statistik: In einem Wahlbezirk im Rebland werden von ARD und ZDF nach der Stimmabgabe Wähler befragt. Dies dient als Grundlage für Hochrechnungen und Analysen. Außerdem gibt es drei sogenannte repräsentative Wahlbezirke im Briegelacker, im Gutleuthaus und im Pestalozziweg, wo das Statistische Landesamt Daten erfasst und deshalb Stimmzettel mit einer Buchstabenkennung verwendet werden.

Stimmzettel: Bei der Europawahl treten 40 Parteien an - der Stimmzettel ist ein knapp einen Meter langes Faltblatt. Die Wähler haben eine Stimme. Bei der Wahl zum Gemeinderat treten acht Parteien und Gruppen an, mit mehr als 250 Kandidaten. Der Stimmzettel ist mehrfach gefaltet und hat Postergröße. Die Wähler können eine Liste wählen oder bis zu 40 Kreuze bei einzelnen Kandidaten - auch unterschiedlicher Parteien - machen. Zudem ist es möglich, einem Bewerber bis zu drei Stimmen zu geben. In den drei Ortsteilen Ebersteinburg, Haueneberstein, Sandweier und im Baden-Badener Rebland werden auch Ortschaftsräte gewählt. Hier können maximal so viele Stimmen abgegeben werden, wie die Gremien Sitze haben, also sieben bis 18 Stück.

Wahlberechtigte: Für die Europawahl sind in der Kurstadt insgesamt 38 426 Menschen ab 18 Jahren wahlberechtigt, für die Kommunalwahl sind es insgesamt 43 053 - und zwar schon ab 16 Jahren. Ihre Stimme abgeben können bei beiden Wahlen alle EU-Bürger.

Wahllokale: Es gibt in der Kurstadt 44 Wahlbezirke. Wo die Stimme abgegeben werden kann, steht auf der Wahlbenachrichtigung. Im Vergleich zu den zurückliegenden Wahlen hat sich nichts geändert.

Zählung: Die Ergebnisse der Europawahl werden am Wahlsonntag ab 18 Uhr ebenso wie die Höhe der Wahlbeteiligung an der Kommunalwahl ermittelt. Die Zählung der Stimmen der Kommunalwahl findet am Montag, 27. Mai, ab 8 Uhr in acht Gebäuden der Stadtverwaltung statt. Die Auszählung ist öffentlich.