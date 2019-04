Welterbe: Bisher 430 000 Euro Kosten Baden-Baden (hol) - Die seit Jahren laufende Bewerbung um die Aufnahme der Kurstadt ins Weltkulturerbe der Unesco hat bisher etwa 430 000 Euro gekostet. Das geht aus einer Stellungnahme der Stadtverwaltung zu einer Anfrage des BT hervor. In den Jahren 2013 bis 2018 sei jährlich im Schnitt ein Betrag von 65 000 Euro für die Arbeit an der Welterbebewerbung verwendet worden, heißt es in der Mitteilung der Stadt-Pressestelle. Darin eingeschlossen seien Personal-Projektkosten, der Mitgliedsbeitrag bei den "Great Spas" - also im Kreis der Bewerberstädte - Kosten für Gutachten, das Material für das Nominierungsdossier und den Managementplan sowie die Kosten für die Marketingmaßnahmen, heißt es weiter. Die jährlichen Beträge seien aber unterschiedlich hoch gewesen, je nach Themenstellung und Umfang der Maßnahmen. Höhere Ausgaben habe es beispielsweise 2017 beim G20 Finanzministertreffen wegen der Öffentlichkeitsarbeit gegeben sowie im Jahr 2018 für das Gutachten. Für das laufende Jahr 2019 beträgt der Haushaltsansatz laut der Stadtverwaltung 90 000 Euro. Bislang seien davon 40 000 Euro an Projektkosten ausgegeben worden. Die Fraktion der Freien Wähler (FW), die dem Welterbe-Vorhaben skeptisch gegenübersteht, hatte mehrfach im Gemeinderat nach den Gesamtkosten für die Welterbe-Bewerbung gefragt, war dabei aber immer mit eher unkonkreten Antworten abgespeist worden (wir berichteten). Das BT stellte daraufhin die Frage nach den Kosten öffentlich in der Wochenend-Kolumne "Kurstadt-Spitzen". Der Antrag Baden-Badens und zehn weitererer europäischer Kurorte aus sieben Ländern auf gemeinsame Aufnahme ins Weltkulturerbe unter dem Titel "Great Spas of Europe" ist im Januar bei der Unesco eingereicht worden.

