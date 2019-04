Osterhase versteckt wieder Eier!











Von Sarah Gallenberger und Monika Zeindler-Efler (Fotos) Baden-Baden - "Nanu, hier sieht es ja ganz anders aus", sagt der Osterhase verwundert, als er auf dem Leopoldsplatz in der Stadtmitte steht. Mehrmals dreht er sich im Kreis und verliert dabei fast ein paar seiner bunten Ostereier. Dann hält er inne, denn er hat in der Ferne etwas entdeckt.

Wie jedes Jahr kommt Meister Lampe zum Urlaub nach Baden-Baden, bevor er am Ostersonntag die ganze Welt mit bunten Eiern beschenkt. Denn hier kann er sich noch mal richtig schön entspannen, bevor der Trubel los geht. Gemeinsam mit dem BT spaziert er durch die Kurstadt und entdeckt dabei den brandneuen Kiosk. "Den kenne ich ja noch gar nicht", ruft er und hoppelt los. Er staunt nicht schlecht, als er mehrmals um das Gebäude springt und schließlich die Verkäuferin begrüßt. Die beiden unterhalten sich kurz, und weil er sie so nett findet, lässt er ihr gleich ein paar Ostereier da. Letztes Jahr wollte Meister Lampe unbedingt noch seinen Winterspeck wegbekommen, aber dazu hat er diesmal wenig Lust. "Das Wetter kann sich dieses Jahr überhaupt nicht entscheiden. Da brauche ich auch keine Sommerfigur", schmollt er und steuert geradewegs auf eine Eisdiele an der Fieserbrücke zu. Dort bestellt er sich ein riesiges Spaghettieis und tunkt dabei fast seine langen Schlappohren in die Sahne. Bevor er schließlich weiter durch die Stadt hoppelt, erlaubt er sich noch einen kleinen Scherz: An ein paar Tischen tauscht er die Eiskugeln durch Ostereier aus. Kichernd läuft er schnell weiter. Nicht, dass ihn noch jemand sieht! Mit vollem Bauch schlendert das Langohr durch die Lichtentaler Allee und bleibt schließlich vor dem großen Mammutbaum stehen. "Der hat ja ein Loch", ruft er erschrocken. Aufgeregt schaut er sich den Baum von allen Seiten an und versteckt schließlich auch hier ein paar Eier. "Der nächste, der sich hier genauer umsieht, freut sich bestimmt." Auf der Wiese vor dem Museum Frieder Burda entdeckt er ein kleines Mädchen, das lachend zwischen den gelben Blumen sitzt. Er überlegt, ob er einfach weiterlaufen soll, schließlich sollen ihn nicht so viele Kinder vor Ostern herumspazieren sehen. Aber weil das Mädchen so putzig ist, läuft er kurzerhand auf sie zu und drückt ihr zwinkernd ein paar seiner bunten Ostereier in die Hand. Und bevor die Kleine überhaupt weiß, wie ihr geschieht, ist er auch schon wieder weg. Die Natur in der Allee fand der Mümmelmann schon immer toll, deshalb schlägt er sich auch ganz erschrocken seine flauschigen Löffel vor seine Augen, als er die riesige Baustelle am Europäischen Hof sieht. "Das ist aber gar nicht schön", murmelt er leise. "Hoffentlich sind die Bauarbeiter bald fertig, damit es hier ganz schnell wieder hübsch aussieht. Bis dahin muss ich wohl ein wenig nachhelfen." Also angelt er aus seinem kleinen Körbchen ein paar Ostereier und verteilt sie künstlerisch an einem der Absperrgitter. Nach dem ausgiebigen Spaziergang durch die halbe Stadt ist der Osterhase ganz schön müde. Seine langen Schlappohren hängen schon weit nach unten, und gähnen muss er auch viel. "Jetzt muss ich mich noch ein wenig ausruhen, bevor die Arbeit losgeht. Aber wie komme ich denn zurück in mein Hotel? Hier sind überall Baustellen, da verirre ich mich bestimmt." Deshalb hoppelt er schnell zur Tourist-Information in den Kurhaus Kolonnaden und lässt sich seinen Heimweg erklären. Und weil auch hier alle so nett zu ihm sind, greift er erneut in sein kleines Körbchen und versteckt die übrig gebliebenen Ostereier. Entdecken Sie, wie viele Eier dieses Jahr von Meister Lampe versteckt worden sind? Unter den Einsendern, die möglichst nah an der richtigen Anzahl liegen, verlost das Badische Tagblatt zwei Gutscheine im Wert von 100 Euro zum Schlemmen im Gasthaus Auerhahn. Die Teilnahme ist auf zwei Arten möglich: 1. Schreiben Sie eine Postkarte mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und der Anzahl der Eier an das Badische Tagblatt, Marketing, "Eiersuche", Postfach 10 00 33, 76481 Baden-Baden. 2. Senden Sie eine E-Mail an marketing@badisches-tagblatt.de und geben Sie das Stichwort "Eiersuche", sowie Ihren Namen, Ihre Adresse und die Anzahl der Eier an. Mit der Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass die persönlichen Daten zum Zweck der Gewinnspielabwicklung im Verlag gespeichert werden. Eine Nutzung für werbliche Zwecke oder eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels unwiderruflich gelöscht. Der Einsendeschluss ist am Dienstag, 23. April, 23.59 Uhr. Und nun viel Glück! Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

