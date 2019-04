Mit Büchern für ein Lächeln sorgen

Seit mehreren Jahren ist Senta Wertheimer immer dienstags im Auftrag des Aktionskomitees Kind im Krankenhaus (AKIK) mit ihrem Bücherwagen unterwegs - und freut sich über jedes Lächeln, das sie bei den kleinen Patienten hervorruft.

Für einen kleinen Lichtblick zu sorgen, das gelingt ihr auch an diesem Tag immer wieder. Kein Wunder: Wenn sie hereinkommt, droht schließlich "kein Piks und Aua", wie sie sagt. Das Angebot sei für die Kinder eine willkommene Abwechslung vom Krankenhausalltag - unabhängig vom Alter der Patienten. Die ganz Kleinen wie zum Beispiel Lara, die wenige Tage nach dem Besuch der Ehrenamtlichen ihren zweiten Geburtstag feiern wird, erfreut Wertheimer mit einem kleinen Teddybären als Geschenk und mit der Bilderbuch-Auswahl auf ihrem Wagen. Oft sind die Eltern der jungen Patienten mit im Krankenhaus und freuen sich, dass sie unkompliziert Bücher ausleihen und den Nachwuchs so auf andere Gedanken bringen können. Denn wer sich etwas von Wertheimers Wagen aussucht, muss nichts unterschreiben und lässt die Lektüre beim Verlassen des Krankenhauses einfach im Zimmer liegen - ein System auf Vertrauensbasis, das laut der Ehrenamtlichen bestens funktioniert.

Zehn bis 20 Kinder besucht sie bei ihren Rundgängen meist. Manchmal liest sie auch etwas vor oder spielt mit einem Kind, das länger im Haus ist. Während einige der jungen Patienten lange überlegen, wissen andere ganz genau, was sie wollen. Wie ein kleiner Junge, der an diesem Tag sehr entschieden ein Buch über Dinos verlangt und selig lächelt, als er es dann in den Händen hält.

Oder ein Mädchen, das schon ein bisschen älter ist und sich die Zeit an diesem Vormittag allein vertreiben muss. Sie möchte unbedingt etwas über Meerschweinchen oder Katzen lesen. In diesem Fall hat Wertheimer zwar nichts Geeignetes dabei, aber nach ihrer Runde schaut sie in dem gut sortierten Bücherschrank auf der Station nach, in dem sie ihre Vorräte verwahrt - und wird fündig. Also liefert sie dem Mädchen kurz darauf die gewünschte Lektüre doch noch aufs Zimmer.

Aber nicht nur auf der Kinderstation kann ein Buch an langen Tagen im Krankenhaus helfen. Deshalb bringen die insgesamt 30 in der Balger Klinik tätigen Helfer des Ehrenamtlichen Betreuungsdienstes auf Wunsch ebenfalls Bücher zu den Patienten. Bei ihnen ist das allerdings nur ein kleiner Aspekt des riesigen Aufgabenspektrums, wie die Ehrenamtliche Maria Stark berichtet. Die Helfer in den grünen Kitteln tun alles, wofür dem Pflegepersonal die Zeit fehlt. Sie hören zu, besorgen Telefonkarten, Brezeln oder Zeitungen, bringen Patienten zum Friseur oder gehen mit ihnen spazieren.

Maria Stark von der "Donnerstagsgruppe" der Ehrenamtlichen kümmert sich zudem um die kleine Bibliothek des Betreuungsdienstes: "Ich bin hier diejenige, die Bücher liebt und fast alle kennt", erzählt sie. Sie sortiert Buchspenden und pflegt die Titel in eine nach Genres geordnete Liste ein. Von dieser Liste können sich Patienten dann etwas aussuchen - und bekommen das entsprechende Buch aufs Zimmer gebracht. Zusätzlich steht täglich ein Wagen mit einer kleinen Bücher-Auswahl im Eingangsbereich der Klinik.

An diesem Tag stellen Maria Stark und ihre Mitstreiterin Riccarda Schmitz ihre kleine Bibliothek unter anderem der Patientin Marlies Schüling vor. Die hat sich kürzlich das Sprunggelenk gebrochen und beschlossen, das Beste aus der erzwungenen Ruhepause zu machen, wie sie berichtet. Was sie damit meint? Natürlich ganz viel lesen ...