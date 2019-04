Leicht steigende Mitgliederzahl beim Skiclub Yburg









In den vergangenen 49 Jahren hat der Skiclub laut dem Vorsitzenden unzähligen Kindern und Erwachsenen Ski- und Snowboardfahren beigebracht. Im vergangenen Jahr konnten alle Kurse bei genügend Schnee durchgeführt werden. Der Vorsitzende dankte besonders Nelly Haller für ihren Einsatz als Organisatorin der Kinderskikurse.

Das jetzt zum dritten Mal vom Skiclub Yburg in Kooperation mit dem Skiclub Oberkirch organisierte Pokalrennen war wieder ein toller Erfolg, so Otmar Ganninger, der gleichzeitig Volker Herzog als Hauptorganisator dankte. Mehr als 100 Rennläufer aus der Region (auch Rennläufer vom Skiclub Yburg) hätten die Gelegenheit wahrgenommen, in ihrer Altersgruppe um den Sieg zu kämpfen.

Mit 878 Mitgliedern steigerte der Skiclub die Vorjahreszahl leicht um 28 Mitglieder. Er ist der zweitgrößte Verein im Rebland und im Skiverband Schwarzwald (Bezirk 1) der größte gemeldete Verein.

Daniel Hagenunger listete in Vertretung des Schriftführers einige Aktivitäten des Vereins auf: den 41. Brettelsmarkt und das Stadtfest in Baden-Baden, an dem der Skiclub zum ersten Mal teilgenommen hatte. Außerdem berichtete er von den Skikursen, die Anfang des Jahres auf Hundseck stattgefunden und an denen 102 Kinder teilgenommen haben. Zum Gelingen der Skikurse waren 16 Skilehrer und zehn Helfer im Einsatz. Gabi Mast und Petra Werner hatten zum ersten Mal die Skikurse organisiert und geleitet. Beide hätten ein dickes Lob verdient, sagte Daniel Hagenunger.

Der Skiclub bietet ganzjährige Veranstaltungen im Wochenprogramm an, teilte Andreas Maginot mit. Beginnend mit dem "Kinderspaß und Turnen", das so gut besucht ist, dass nicht alle Kinder berücksichtigt werden können, und dem "Kinderturnen" im Kindergarten, das in Kooperation mit dem Südbadischen Sportbund läuft, sind es das Fitnesstraining für Erwachsenen und auch das "x-Fitnesstraining für Männer", das sich steigender Teilnehmerzahlen erfreuen.

Alexandra Bornstein berichtete von den Unternehmungen der Mountainbikegruppe des Skiclubs. Mittlerweile verzeichnet der Verein 60 aktive Mountainbiker, die sich regelmäßig zum Biken treffen. Aus Zeitgründen kann sie nicht mehr im Vorstand tätig sein und trat deshalb zur Wahl nicht mehr an. Beeindruckend sind auch die Wanderungen des Skiclubs und speziell die imposante Hochgebirgstour, so Andreas Birkle, bei der drei Berge über 3 000 Meter Höhe bestiegen worden waren.

Kassenwartin Kathrin Bohnert legte eine solide Bilanz vor. Der Verein erwirtschaftete einen Überschuss in Höhe von 3 300 Euro. Sie bestätigte, dass der Verein gut aufgestellt ist. Kassenprüfer Thomas Hartmann und Hans Joachim Reinhardt bescheinigten eine vorbildliche Kassenführung. Es folgte die einstimmige Entlastung.

Bei der Wahl ist Otmar Ganninger in seinem Amt bestätigt worden. Neuer zweiter Vorsitzender ist Andreas Maginot, neuer Skischulleiter ist Daniel Hagenunger, neuer Schriftführer und Pressewart Jan Ernst. Gabi Mast und Manuel Trapp wurden neu in die Vorstandschaft als Beisitzer gewählt. Im Amt bestätigt wurden Volker Herzog (Jugendwart), Tobias Herzog (Tourenwart), Kathrin Bohnert (Kassenwart), Martin Seiter (stellvertretender Kassenwart), Leonie Trapp, Nelly Haller und Andreas Birkle als Beisitzer. Und Thomas Hartmann und Hans Joachim Reinhardt sind als Kassenprüfer bestätigt worden. Otmar Ganninger dankte allen Vorstandsmitglieder für die geleistete Arbeit der letzten Jahre. Die abschließende Vorstellung des Sommerprogramms weckte eindeutig Lust auf mehr.

Für 25 Mitgliedsjahre ehrte der neu gewählte Vorstand Peter und Traudel Schönfelder, Claus Wecker und Eduard Reinmuth. Für 40 Jahre wurde Gisela Burgert ausgezeichnet. Zu Ehrenmitglieder ernannt wurden Werner Meier und Udo Vollmer. Beide sind in ihrer Funktion als Skilehrer mehr als 40 Jahre für den Skiclub tätig. Udo Vollmer wurde zusätzlich vom Bezirksvorsitzenden des Skiverbands Schwarzwald, Arthur Hörig, mit der Überreichung der Ehrennadel in Silber geehrt.