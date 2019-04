Das Immunsystem steht im Mittelpunkt

Bühl

Auszeichnung als Fairtrade-Stadt Bühl (eh) - Mit "My fair Ladys and Gentlemen" begrüßte der Fairtrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz am Mittwochabend die rund 100 Gäste im Friedrichsbau bei der Auszeichnung "Stadt Bühl ist Fairtrade-Stadt". Das Zertifikat wird für zwei Jahre verliehen (Foto: Horcher).

Bietigheim

DRK-Ortsvereine fusionieren Bietigheim (ser) - Die beiden DRK-Ortsvereine Bietigheim und Elchesheim-Illingen sind zu einem Verein verschmolzen. Die Buchhaltung soll künftig der Kreisverband übernehmen. Wert gelegt wird auf die Fortführung der erfolgreichen Jugendarbeit (Foto: av).

Funchal

Busunglück auf Madeira: 29 Tote Funchal (dpa) - Bei einem Busunglück auf der portugiesischen Insel Madeira sind am Mittwoch mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Die Zeitung "Observador" berichtete außerdem von 27 Verletzten. Offenbar handelt es sich bei den Opfern um deutsche Urlauber (Foto: dpa).

Baden-Baden

"Malaika Smile": Neuwer Vorstand Baden-Baden (red) - Bei der Jahresversammlung des Vereins "Malaika Smile", der in der ugandischen Hauptstadt Kampala ein Haus unterstützt, in dem Kinder zwischen acht und 18 Jahren, menschenwürdig und sicher leben können, hat einen neuen Vorstand gewählt (Foto: Verein).