Danke, Osterhase: Kein Eierdetektiv geht leer aus

Bietigheim

Bietigheim wird weiter wachsen Bietigheim (as) - Einstimmig hat der Bietigheimer Rat beschlossen, im Gewann "Birkig" rund acht Hektar als Bauland zu erschließen. Befürchtungen vieler Bürger, Schallreflexionen durch die erforderliche Lärmschutzwand an der Bahnlinie würden in den Ort abstrahlen, zerstreute der Gutachter. » Weitersagen (as) - Einstimmig hat der Bietigheimer Rat beschlossen, im Gewann "Birkig" rund acht Hektar als Bauland zu erschließen. Befürchtungen vieler Bürger, Schallreflexionen durch die erforderliche Lärmschutzwand an der Bahnlinie würden in den Ort abstrahlen, zerstreute der Gutachter. » - Mehr

Rastatt

Welle der Hilfsbereitschaft Rastatt (sb) - Eine Welle der Hilfsbereitschaft schwappte am Sonntag über Niederbühl. Insgesamt 1746 Männer und Frauen waren in die Sporthalle gekommen, um an einer Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei zugunsten des zehnjährigen Finn teilzunehmen (Foto: sb). » Weitersagen (sb) - Eine Welle der Hilfsbereitschaft schwappte am Sonntag über Niederbühl. Insgesamt 1746 Männer und Frauen waren in die Sporthalle gekommen, um an einer Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei zugunsten des zehnjährigen Finn teilzunehmen (Foto: sb). » - Mehr

Baden-Baden

Bambi kommt nach Baden-Baden Baden-Baden (red) - Der Medienpreis Bambi wird in diesem Jahr zum ersten Mal in Baden-Baden verliehen. Die goldenen Rehkitze werden am 21. November im Festspielhaus vergeben. Die Entscheidung für die Kurstadt kam mehr als überraschend (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Der Medienpreis Bambi wird in diesem Jahr zum ersten Mal in Baden-Baden verliehen. Die goldenen Rehkitze werden am 21. November im Festspielhaus vergeben. Die Entscheidung für die Kurstadt kam mehr als überraschend (Foto: dpa). » - Mehr