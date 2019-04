Warum nicht mal die Wand hochgehen? Baden-Baden (vr) - "Was ursprünglich ein Individual-Training war, ist heute ein Breitensport geworden." Das erklärte Mona Walter, Jugendreferentin beim Deutschem Alpenverein (DAV) - Sektion Baden-Baden/Murgtal. Früher seien Felsen das Maß aller Dinge gewesen und künstliche Wände in Hallen ausschließlich zum Training für das Alpinklettern gedacht. Doch im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat sich laut DAV das Durchklettern sogenannter Indoor-Routen zu einer eigenen Disziplin entwickelt. Das heißt, nicht mehr der Gipfel ist zwingend das Ziel, sondern das Klettern an sich. (vr) - "Was ursprünglich ein Individual-Training war, ist heute ein Breitensport geworden." Das erklärte Mona Walter, Jugendreferentin beim Deutschem Alpenverein (DAV) - Sektion Baden-Baden/Murgtal. Früher seien Felsen das Maß aller Dinge gewesen und künstliche Wände in Hallen ausschließlich zum Training für das Alpinklettern gedacht. Doch im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat sich laut DAV das Durchklettern sogenannter Indoor-Routen zu einer eigenen Disziplin entwickelt. Das heißt, nicht mehr der Gipfel ist zwingend das Ziel, sondern das Klettern an sich. Um schon Kinder und Jugendliche zu motivieren, die Wände hochzugehen, veranstaltete der DAV das traditionelle Oster-Schnupperklettern in der DAV-Kletterhalle in Baden-Oos. Das Interesse war groß, es kamen viele Jungen und Mädchen, einige erst sechs Jahre alt. "Bei den Kindergruppen haben wir Wartelisten", so Mona Walter. Damit auch niemand Angst haben musste, wurden die Kletter-"Hasen" von Betreuern des DAV im Toprope gesichert. Dieses ist eine vergleichsweise risikoarme Sicherungsmethode, da der Kletternde nicht weiter stürzen kann, als es durch die Lockerheit (Schlappseil) und Dehnung des Seils gegeben ist. Für fünf Euro durfte jedes Kind zweimal klettern, und am oberen Umlenkpunkt der Route warteten Körbe mit süßen Ostereiern als Belohnung, aus denen sich jeder etwas herausholen durfte.

