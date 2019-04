Marode Brücke

Baden-Baden

"Trauschiff" statt "Tatort" Baden-Baden (red) - Der "Tatort"-Check geht diesmal erst morgen online, die Folge des Abends ist eine Wiederholung. Dafür schalten wir heute um, ins ZDF. Dort sticht das "Trauschiff" in See (20.15 Uhr) - und das diesmal ohne Kapitän (Foto: Dirk Bartling/ZDF/dpa).

Calw

Eisenbahnbrücke einsturzgefährdet Calw (lsw) - Die Anlagen der Deutschen Bahn sind teils in die Jahre gekommen. Sie werden deshalb regelmäßig überprüft. In Calw ist eine stillgelegte Brücke besonders marode. Es besteht Einsturzgefahr. Eine Bundesstraße, die darunter verläuft, wurde daher gesperrt (Foto: dpa).

Baden-Baden

Verdienstvoll, nicht verbrecherisch Baden-Baden (kli) - Eugen Drewermann fordert den Vatikan auf, den Theologen Hans Küng zu rehabilitieren. Küng "hat eine abergläubische Form von Unfehlbarkeitslehre infrage gestellt. Das ist verdienstvoll, aber nicht verbrecherisch", sagt Drewermann im BT-Interview (Foto: dpa).

Hügelsheim

Per Kran ins "Trockendock" Hügelsheim (sawe) - Kein alltägliches Spektakel: Weil Teile der Brücke über den Rheinniederungskanal in Hügelsheim marode sind und saniert werden müssen, wurde das komplette Bauwerk mit einem 150-Tonnen-Mobilkran für die Arbeiten ins "Trockendock" gehievt (Foto: pr).