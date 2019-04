Stadt und Polizei warnen: Bettlern nichts geben

Karlsruhe

Fernsehgeräte gestohlen Karlsruhe (red) - Unbekannte sind laut Polizeiangaben zwischen Gründonnerstag und Dienstagmorgen in ein dreistöckiges Gebäude in Karlsruhe eingedrungen und haben sieben Flachbildschirmfernseher sowie einen Werkzeugkoffer gestohlen. Die Polizei ermittelt (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Unbekannte sind laut Polizeiangaben zwischen Gründonnerstag und Dienstagmorgen in ein dreistöckiges Gebäude in Karlsruhe eingedrungen und haben sieben Flachbildschirmfernseher sowie einen Werkzeugkoffer gestohlen. Die Polizei ermittelt (Foto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen Baden-Baden (red) - Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ermitteln derzeit wegen mehrerer Autoaufbrüche, die sich am Montag und am Dienstag ereigneten. Die Polizei rät, Wertsachen nicht sichtbar im Auto liegen zu lassen und keine Dokumente im PKW zu lagern (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ermitteln derzeit wegen mehrerer Autoaufbrüche, die sich am Montag und am Dienstag ereigneten. Die Polizei rät, Wertsachen nicht sichtbar im Auto liegen zu lassen und keine Dokumente im PKW zu lagern (Foto: dpa). » - Mehr

Gaggenau

Tödlicher Unfall: Prozess beginnt Gaggenau (ml) - Vor dem Amtsgericht Rastatt beginnt am Montag, 29. April, der Prozess gegen den mutmaßlichen Verursacher des Unfalls, bei dem am 13. Juli vergangenen Jahres in der Gaggenauer Goethestraße eine 54-Jährige und ihr sieben Monate alter Enkel ums Leben kamen (Foto: uj/ av). » Weitersagen (ml) - Vor dem Amtsgericht Rastatt beginnt am Montag, 29. April, der Prozess gegen den mutmaßlichen Verursacher des Unfalls, bei dem am 13. Juli vergangenen Jahres in der Gaggenauer Goethestraße eine 54-Jährige und ihr sieben Monate alter Enkel ums Leben kamen (Foto: uj/ av). » - Mehr