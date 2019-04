Versand der Wahlbenachrichtigungen

Wahlberechtigt für die Europawahl sind alle Deutsche, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland wohnen und nicht aus bestimmten Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Wahlberechtigt sind auch alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die sogenannten Unionsbürger, die in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehaben. Diese Mitbürger müssen allerdings einen Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis stellen.

Wahlberechtigt für die Kommunalwahlen sind die Bürger einer Gemeinde. Gemeindebürger sind Deutsche sowie Unionsbürger, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnen. Wahlberechtigt sind auch sogenannte Rückkehrer, die ihr Bürgerrecht durch Wegzug aus der Gemeinde zunächst verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren wieder in die Gemeinde zurückkehren.

Jeder Wähler erhält eine gemeinsame Wahlbenachrichtigung. Auf der Vorderseite ist vermerkt, für welche Wahlen die jeweilige Person wahlberechtigt ist. Die Wahlbenachrichtigung ist zugleich Beleg für die Eintragung im Wählerverzeichnis der Gemeinde Sinzheim. Die Wahlbenachrichtigung sollte aufbewahrt und am Wahltag im Wahllokal vorgelegt werden.

Wer bis Sonntag, 5. Mai, keine Benachrichtigung erhalten hat, sich aber für wahlberechtigt hält, sollte sich unverzüglich, jedoch bis spätestens Freitag, 10. Mai, mit dem Bürgermeisteramt Sinzheim, Bürgerbüro, (0 72 21) 80 60, in Verbindung setzen, heißt es in der Mitteilung weiter,

Wer am Wahltag an der persönlichen Stimmabgabe im Wahllokal verhindert ist, kann durch Briefwahl wählen. Mit der Wahlbenachrichtigung können zur Ausübung der Briefwahl ein Wahlschein und die Briefwahlunterlagen beantragt werden.

Ein Wahlscheinantrag ist auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung abgedruckt. Der ausgefüllte Antrag sollte zeitnah beim Bürgermeisteramt Sinzheim, Bürgerbüro, abgegeben werden. Bitte die Unterschrift auf dem Antrag nicht vergessen! Die Briefwahlunterlagen werden dann per Post zugesandt.

Zu den Kommunalwahlen und zur Europawahl am 26. Mai können Wahlscheine neben den herkömmlichen Beantragungsarten schriftlich oder mündlich auch durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form beantragt werden.

Die Beantragung eines Wahlscheines kann auch per Internet auf der Homepage der Gemeinde erfolgen. Beim Aufruf des Links "Wahlscheinantrag per Internet" erhält man ein Erfassungsformular für die Antragsdaten. Die Daten auf der Wahlbenachrichtigung trägt man in das Antragsformular ein. Es bleibt jedem selbst überlassen, ob er sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Versandanschrift senden lassen möchte. Die Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen.

Für die automatische Prüfung der Daten benötigt die Verwaltung unter anderem zwingend die Eingabe der Wahlbezirks- und Wählernummer. Sollten die Antragsdaten nicht mit dem dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhält der Antragsteller automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden anschließend per Post zugestellt, heißt es weiter.

Sollte jemand keine Wahlbenachrichtigung vorliegen haben, kann er diese auch formlos per E-Mail an buergerbuero@sinzheim.de beantragen. In diesem Fall sollten die persönlichen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum und vollständige Wohnanschrift) mitgeteilt werden.

Wer noch weitere Fragen zum Antragsverfahren hat, kann sich ans Bürgerbüro wenden, (0 72 21) 80 60.

www.sinzheim.de an.