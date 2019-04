Eberts-Areal: Verwaltung will Gewerbe Baden-Baden (hez) - Mit einem "modifizierten Bekräftigungsbeschluss" zur Änderung des Bebauungsplans "Industriegebiet Süd" sollen der Bauausschuss sowie der Gemeinderat in ihren nächsten Sitzungen deutlich machen, welche Vorstellungen die Stadt zur künftigen Nutzung des Geländes der ehemaligen Gärtnerei Eberts in Oos hat. Grund dafür ist ein "hoher Ansiedlungsdruck zur Entwicklung einer Wohnbebauung", während die Verwaltung hier lieber Flächen für Gewerbebetriebe ausweisen möchte. In der Sitzungsvorlage wird auch daran erinnert, dass vor zwei Jahren Pläne für den Bau eines Pflegeheims auf dem Areal vorgelegt wurden. Ein Pflegeheim sei aber nicht mit den Zweckbestimmungen eines Gewerbegebiets vereinbar. (hez) - Mit einem "modifizierten Bekräftigungsbeschluss" zur Änderung des Bebauungsplans "Industriegebiet Süd" sollen der Bauausschuss sowie der Gemeinderat in ihren nächsten Sitzungen deutlich machen, welche Vorstellungen die Stadt zur künftigen Nutzung des Geländes der ehemaligen Gärtnerei Eberts in Oos hat. Grund dafür ist ein "hoher Ansiedlungsdruck zur Entwicklung einer Wohnbebauung", während die Verwaltung hier lieber Flächen für Gewerbebetriebe ausweisen möchte. In der Sitzungsvorlage wird auch daran erinnert, dass vor zwei Jahren Pläne für den Bau eines Pflegeheims auf dem Areal vorgelegt wurden. Ein Pflegeheim sei aber nicht mit den Zweckbestimmungen eines Gewerbegebiets vereinbar. Mit dem jetzt vorgesehenen Bekräftigungsbeschluss soll das Eberts-Areal im Bereich der Saarstraße als Gewerbegebiet gesichert werden. An der Sinzheimer Straße hingegen hat man die ursprüngliche Planung modifiziert und will hier nun ein Mischgebiet ausweisen mit "paritätischer Verteilung" von Wohnen und nicht störendem Gewerbe. Weiter sollen durch den Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Sortimenten sowohl die Innenstadt als auch das Zentrum des Stadtteils Oos in ihren Versorgungsfunktionen gestärkt werden. Im Rahmen des Bebauungsplanänderungsverfahrens will man auch klären, wie künftig die fünf Meter breiten Randstreifen an den Erschließungsstraßen genutzt werden. Es besteht von einzelnen Gewerbebetrieben das Interesse, Teile dieser Randstreifen zu erwerben und hier Par kplätze anzulegen.

