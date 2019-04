Bericht im BT motiviert zum Umbau

Rastatt

Neuer Schwung für Jahrmarkt Rastatt (dm) - Der Jahrmarkt in Rastatt erhält neuen Schwung, nicht nur, weil der Krämermarkt erstmals an einen privaten Betreiber vergeben wurde. Hugo Levy bringt ein neues, größeres Festzelt mit einem Live-Musik- und Unterhaltungsprogramm an den Start (Foto: fuv). » Weitersagen (dm) - Der Jahrmarkt in Rastatt erhält neuen Schwung, nicht nur, weil der Krämermarkt erstmals an einen privaten Betreiber vergeben wurde. Hugo Levy bringt ein neues, größeres Festzelt mit einem Live-Musik- und Unterhaltungsprogramm an den Start (Foto: fuv). » - Mehr

Baden-Baden

BKV-Chef: "Exzess" nicht vorhersehbar Baden-Baden (hol) - "Es tut uns leid", sagte BKV-Chef Steffen Ratzel. Bei einer Pressekonferenz im Kurhaus nahm er Stellung zu den Vorfällen am Rande einer Hochzeit im Kurgarten (Foto: Walter) am vergangenen Sonntag. Der "Exzess", so Ratzel, sei nicht vorhersehbar gewesen. » Weitersagen (hol) - "Es tut uns leid", sagte BKV-Chef Steffen Ratzel. Bei einer Pressekonferenz im Kurhaus nahm er Stellung zu den Vorfällen am Rande einer Hochzeit im Kurgarten (Foto: Walter) am vergangenen Sonntag. Der "Exzess", so Ratzel, sei nicht vorhersehbar gewesen. » - Mehr