Rebland schickt 50 Kandidaten

Von Henning Zorn

Baden-Baden - 259 Baden-Badener wollen bei der Kommunalwahl am 26. Mai einen Sitz im Gemeinderat erringen. Sie verteilen sich zwar hinsichtlich ihrer Wohnadressen auf das ganze Stadtgebiet, doch es ist auffällig, dass die einzelnen Parteien und Vereinigungen bei der Rekrutierung ihrer Kandidaten in den einzelnen Stadtteilen unterschiedlich erfolgreich waren.

Die CDU-Bewerber zum Beispiel kommen zwar aus praktisch allen Vierteln der Stadt, aber besonders stark vertreten sind Oos (sieben Kandidaten), die Weststadt (acht), Lichtental einschließlich Oberbeuern und Geroldsau ebenfalls mit acht und an der Spitze das Rebland mit neun Kandidaten (davon allein fünf aus Varnhalt).

Für die Grünen spielt das Rebland offensichtlich bei der Kandidatenfindung eine noch wichtigere Rolle, denn auf ihrer 40-köpfigen Wahlliste für den Gemeinderat sind gleich 16 Rebländer verzeichnet. Davon kommt die große Mehrheit aus Steinbach. Auf dem zweiten Rang findet sich die Kernstadt mit fünf Kandidaten.

Die Sozialdemokraten haben keinen so eklatanten örtlichen Schwerpunkt bei ihrem Kandidatenreservoir. Festzustellen ist allerdings, dass Lichtental hier mit acht Namen vorne liegt. Fündig geworden ist man auch in Haueneberstein, in der Weststadt sowie in Oos mit jeweils sechs Bewerbern.

Die Freien Wähler haben sich ebenfalls erfolgreich im Rebland auf die Suche gemacht, denn von dort stammen 13 Kandidaten. Ansonsten scheint man auch in den westlichen Stadtteilen besonders gut aufgestellt zu sein, denn sieben Bürger aus Sandweier und sechs aus Haueneberstein kämpfen auf der Liste der Freien Wähler um ein Mandat im Gemeinderat.

Ein ganz anderer Schwerpunkt lässt sich ausmachen, wenn man die Liste der Freien Bürger für Baden-Baden (FBB) anschaut. Hier dominiert bei den Wohnsitzen ganz klar die Kernstadt (16 Bewerber) vor Lichtental (zwölf). In allen anderen Stadtteilen hat man jeweils nicht mehr als ein bis zwei Bewerbe r.

Die FDP hat ihre Kandidaten in größtem Umfang in Lichtental (zehn) und in der Kernstadt (acht) mobilisiert. Die Liste der AfD umfasst nur 16 Namen, vier davon mit einer Hauenebersteiner Adresse. Die drei Gemeinderatsbewerberinnen der Linken kommen aus der Kern- beziehungsweise der Weststadt.

Interessant ist auch ein Blick auf die "Kandidatendichte" in den Stadtteilen, die sich ergibt, wenn man die Menge der Bewerber im Verhältnis zur Einwohnerzahl betrachtet. Und da kommt man auf ein wohl etwas überraschendes Ergebnis: Den ersten Platz erreicht hier nämlich Ebersteinburg, denn elf Männer und Frauen aus dem kleinen Bergdorf wollen ins Stadtparlament.

Dahinter erreicht Lichtental bei der "Dichte" der Gemeinderatsaspiranten den zweiten Platz mit immerhin 48 Bewerbern. Die meisten Kandidaten in einem Teilgebiet der Stadt - nämlich 50 - haben sich im Rebland gemeldet, doch beim Verhältnis zur Bevölkerungszahl reicht dies "nur" für den dritten Rang. Deutlich schlechter schneidet hier allerdings zum Beispiel Oos ab, dass zwar mehr Einwohner als das Rebland hat, aber die Kandidatenschar kommt nicht über die Zahl von 28 hinaus.