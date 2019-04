Halle verwandelt sich in einen siedenden Rockpalast Von Alexander Schütt



Sinzheim - Zum zweiten Mal hat sich das Autohaus (ahg) im Sinzheimer Industriegebiet am Samstagabend in einen siedenden Rockpalast verwandelt. Das fulminante Konzert "MV Sinze rockt!" in ungezwungener Partyatmosphäre besuchten rund 1 000 Gäste aller Generationen.







Mit von der Partie waren das Orchester des Musikvereins Sinzheim unter der Leitung des Dirigenten Simon Huck, das Jugendorchester des MV Sinzheim unter der Leitung von Dirigent Patrick Pirih sowie die Thomas-Huber-Partyband mit der Sängerin Silke Dugandzic. Den verheißungsvollen Auftakt gestaltete das Jugendorchester mit "Highway to Hell" als musikalischem Intro von der australischen Hard-Rock-Band AC/DC. Moderator Siegfried "Siggi" Schmich versprach dem Publikum, dass nun mit dem weiteren Programmverlauf "Fahrt aufgenommen wird". Schmich hatte nicht zu viel versprochen. Die Thomas-Huber-Partyband mit Sängerin Silke Dugandzic hatte es wahrlich in sich. Mal verzauberte die Sängerin ihr begeistertes Publikum mit gefühlvoller feiner und fester Stimme zum Lied "Skyfall" aus der Feder der britischen Golden-Globe- und Oscar- Preisträgerin Adele, dem James-Bond-Soundtrack aus dem Jahr 2012, und wurde so zu einem Bond-Girl. Ein anderes Mal verwandelte Silke Dugandzic die Halle mit kraftvoller Rockröhre zusammen mit ihrem kongenialen Gesangspartner Thomas Huber in einen Hexenkessel zum Lied "Proud Mary" von Tina Turner aus den 90er Jahren. Hieran anschließend spielte das Orchester des MV Sinzheim das weltbekannte Kompositionsstück "Baker Street" vom britischen Singer- Song Writer Gerry Rafferty aus dem Jahre 1978. Darauffolgend gaben das Duo Thomas Huber und Silke Dugandzic im Zusammenspiel mit dem "Rockorchester" des MV Sinzheim unter Leitung des Dirigenten Simon Huck die Rockballade "Nothing else matters" von der amerikanischen Metal Band "Metallica" gekonnt zum Besten. Bei diesem Stück dominierten Saxofon, Klarinetten und Querflöten. Es machte sich beim Publikum eine spürbare knisternde "Gänsehaut"-Stimmung breit. Feuerzeuge und Handys wurden zum Leuchten und gefühlvollen Schwenken im Publikum hervorgebracht. Weiter ging es mit Thomas Huber und Silke Dugandzic im Gesangsduett mit einem Medley zu den Liedern "Africa" und "Rosanna" von der amerikanischen Rock Band "Toto in Concert". Pünktlich zu Nenas "99 Luftballons" - im Duett gesungen - sowie vom Orchester musikalisch begleitet, prasselten Hagelkörner und sturmgepeitschter Regen auf das Dach der Halle. Passender hätte die durch das Unwetter erzeugte Stimmung und Lautstärke zum Nena Song nicht sein können. Moderator Siegfried Schmich und Dirigent Simon Huck betonten, dass sie beide mit dem Rockkonzert die Jugend für ihr musikalisches Anliegen gewinnen möchten. "Man muss den Jugendlichen aufzeigen, dass der Musikverein nicht nur Blasmusik und Folklore anbietet, sondern auch ein modernes Rockorchester mit einem mitreißenden Liedgut darstellen kann", so Schmich und Huck unisono. Bereits im Vorverkauf hatten 800 Tickets reißenden Absatz gefunden, teilte der ehemalige Vereinsvorsitzende, das Ehrenmitglied Alois Huck, mit. Moderator Schmich kam nicht umhin, im weiteren Verlauf den Dirigenten Simon Huck als einen " Master of Ceremony" lobend zu erwähnen. Und dieser machte seinem neuen Namen bei der Zugabe zu Robbie Williams weltberühmten Hit "Let me entertain you" auch alle Ehre. Mit den Worten "Ihr seid ein grandioses Publikum gewesen" verabschiedete sich Moderator Siegfried Schmich von der Bühne. Anschließend folgte die After-Show-Party mit Hubers Partyband und freiem Tanz.

